О "Новичках", старичках и дурачках: МИД России обсудил с послами дело Скрипаля

СЕГОДНЯ 18:07 2018-03-21T19:04:30+03:00

Машины дипломатических представительств у здания МИД РФ, куда были приглашены послы зарубежных стран для разъяснения позиции России по делу Скрипаля. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

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ПРИШЛИ НЕ ВСЕ

В среду, 21 марта, российский МИД пригласил всех аккредитованных в нашей стране послов обсудить дело отравленного британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - донести свою точку зрения, ответить на вопросы, задать собственные. Однако посол Британии в России Лори Бристоу приехать на Смоленскую площадь отказался. Не было там также американского посла Джона Хантсмана, главы дипмиссии Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера.

- Утром уже аккредитовалось 140 человек. Будет еще больше. Некоторые, комментируя свое участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны, - заявила перед брифингом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ГИПНОЗ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЕРИАЛА"

Открывал встречу директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Жестко и эмоционально.

- Ни одна из версий, которые мы услышали от Великобритании, не выдерживает никакой критики. И вот на таком фоне официальные лица скоропалительно, без каких-либо доказательств, начинают истерично в чем-то обвинять Россию и почему-то требовать каких-то объяснений. Это на территории Великобритании на российскую гражданку совершено нападение. Британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода теракта, либо они сами напрямую или косвенно срежиссировали нападение. Ну, третьего просто не дано, - подчеркнул дипломат. - У нас вызывает большое удивление, что британские власти не предоставляют российской стороне даже консульского доступа к явно попавшей в беду российской гражданке. Все это происходит в XXI веке в, казалось бы, цивилизованной стране. При таком раскладе требовать объяснений просто абсурдно.

МИД пригласил всех аккредитованных в нашей стране послов для разъяснения российской позиции по делу об отравлении Скрипаля. На фото - посол Бразилии в России Антонио Солгадо заходит в здание МИД РФ.Фото: REUTERS

Происходящее в Лондоне представитель российского МИДа сравнил с сериалом и объяснил, почему Москве это абсолютно невыгодно.

- Логика «мы сели в лужу, а вы отвечайте» подошла бы для сериала, но в реальной жизни и с Россией такое не сработает. Все более очевидным становится то, что нападение - очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал. Ясно одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной причине: для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам невыгодна. Но вот у Британии совсем другой послужной список. Достаточно вспомнить, как Тони Блэр открыто признал, что руководство страны и спецслужбы врали народу, ввергая в кровавую авантюру в Ираке. Неужели какой-то гипноз под действием показанного сериала Майкла Бассета «Ответный удар»? С еще тогда задействованным в этом фильме каким-то «Новичком», - заметил Ермаков.

БРИТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ С ХИМОРУЖИЕМ

Москва еще раз напомнила, что весь свой арсенал химического оружия (порядка 40 тысяч тонн) уничтожила под контролем ОЗХО.

- Данные были тщательно проверены и подтверждены многочисленными инспекционными группами техсекретариата ОЗХО. В ноябре 2017 году он официально подтвердил, что Россия досрочно завершила уничтожение всех запасов. Этот вопрос для нас закрыт раз и навсегда. Лондону не удастся подвергнуть шельмованию или подорвать престиж ОЗХО или Конвенции по запрещению химоружия. Если пофантазировать, то можно представить, что это срежиссировано за океаном. Ближайший партнер Британии остается единственным государством, официально сохраняющий крупнейший арсенал химического оружия. Может быть, вся эта грязная война этим и объясняется? - рассуждал Ермаков.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

А начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов следом объявил, что Британия проводит эксперименты с химоружием. Причем в лаборатории «Портон-Даун», расположенной «по счастливой случайности» в нескольких километрах от Солсбери.

- Общеизвестным и признанным в 2006 году правительством Великобритании фактом является проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека, - заявил представитель Минобороны России, добавив, что патент на разработанное Великобританией отравляющее вещество впоследствии был продан США. - Именно Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году под номером GB1346409A производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX. Патент впоследствии был продан США. В свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около 50 миллионов фунтов стерлингов данной лаборатории, не собираются ли портон-даунские ученые уничтожать тот самый «Новичок», о котором они трезвонят?

"ПУБЛИКАЦИЯ ФОРМУЛЫ - ПОСОБНИЧЕСТВО ТЕРРОРИЗМУ"

Вспомнили на брифинге и о книге разработчика того самого газа, которым отравили Скрипаля, Вила Мирзаянова, который уехал в США и в 2008 году опубликовал там формулы.

- Российская сторона рассматривает факт открытой публикации как акт пособничества терроризму. Следовательно все вопросы о якобы существовании «Новичка» и его свойствах необходимо задать Мирзаянову, - призвал Кириллов.

- Первая монография Мирзаянова появилась на русском языке, там не было никаких формул и технологий, - рассказал генерал-полковник, доктор химических наук и генеральный директор Российского агентства по боеприпасам Виктор Холстов. - Понимая, что ему надо жить и поправлять финансовое состояние, он подготовил новое издание. И там впервые появилась какая-то формула, он подвязал ее к России. Почему раньше не написал, если знал? Книга была направлена в техсекретариат ОЗХО со стороны США. Было заключение научно-консультативного совета: никаких подтверждающих достоверных данных о том, что существуют эти новые химикаты, - нет. Почему США пошли на то, чтобы опубликовать эту книгу? Это нарушение Конвенции ОЗХО!

ОТВЕЧАТЬ НЕ НА ЧТО

А дальше начались вопросы. Представитель посольства Словакии попросила объяснить, за что ее страну ранее упомянули в контексте истории с отравлением Скрипаля.

- Словакию мы назвали как часть Чехословакии. Там был высокий потенциал химико-технологических разработок. Приносим вам извинения, - ответил Владимир Ермаков.

Наконец, слово взяла британская сторона.

- Мы предложили возможность двустороннего обсуждения. Британия пришла к выводу, что с высокой вероятностью ответственна Россия. Мы увидели определенную дезинформацию и попытки запутать факты. Россия применила силу против Соединенного Королевства, была угроза для британского общества. Россия отрицает, что производила «Новичок». За последние недели мы услышали, что такое вещество ранее производилось. Нам необходимо пояснение, производила ли его Россия, и почему не заявила его в Конвенции? Мы будем рады продолжить обсуждение в другом формате в будущем, - заключила дипломат Эмма Ноттинген.

- Предоставьте нам все данные по поводу террористического акта против российских граждан на территории Британии. Но из Лондона мы слышим, что Россия напала и что-то должна. Вот молодцы. Что у них в голове творится? Мы не понимаем. Вам не стыдно в такой аудитории говорить про «Новичков», старичков, дурачков? Мне обидно за британскую дипломатию. Залезли в скорлупку, показываете на нас пальцем «вы виноваты», а дальше что? - задал встречный вопрос Ермаков.

Сербский дипломат вспомнил, какая истерика и какие фейки выпали на долю его страны в 90-х. Посол Боснии и Герцеговины тут же попросил не отвлекаться от темы. А представитель американского посольства привнес во встречу еще больше эмоций.

- Мы солидарны с Британией. Вы атакуете вместо того, чтобы продемонстрировать смелость, на которую мы надеялись. Мы привлечем Россию к ответственности за ее деятельность, - посулил он.

- Мне бы хотелось, чтобы вы также выразили солидарность и сербскому народу, - заметил Ермаков. - Нам не на что пока отвечать. Должны были открыть все данные, начиная от записей с видеокамер. Поделитесь. А мы поможем с расследованием.

Спустя два часа напряженный брифинг завершился. На прощание участникам должны были раздать памятки для консультаций со своими столицами.

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