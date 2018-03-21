2018-03-21T18:15:18+03:00
Профессии будущего

Вице-президент РАН Ирина Донник: «Необходимо сохранить научные школы»

Тимирязевская академия — один из основных вузов России, ведущих серьезную исследовательскую работу
Ксения БОГДАНОВА
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Владимир Леунов встретился с вице-президентом РАН, академиком Ириной Донник. Фото: timacad.ruВладимир Леунов встретился с вице-президентом РАН, академиком Ириной Донник. Фото: timacad.ru
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И.о. декана факультета агрономии и биотехнологии РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Леунов встретился с вице-президентом РАН, академиком Ириной Донник. Встреча прошла в Президиуме Российской академии наук.

Представитель РАН и декан Тимирязевской академии обсудили насущные вопросы сотрудничества Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций (ФАНО России), а так же проблемы создания федеральных исследовательских центров и подготовки специалистов высшей школы. Ирина Донник и Владимир Леунов побеседовали о перспективах партнерства науки и бизнеса для создания конкурентоспособного интеллектуального продукта и о публикациях в научной периодике как критерии эффективности работы ученого,

Ирина Донник убеждена: необходимо сохранить сложившиеся сегодня научные школы. Тимирязевская академия — яркий пример вуза, поддерживающего научную преемственность. Академия сохранила целый ряд сильнейших исследовательских школ, университет неизменно проводит серьезную научную работу. Вместе с тем Тимирязевка обладает мощным потенциалом для теоретической и практической подготовки высококвалифицированных кадров во всех сферах агропромышленного комплекса.

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