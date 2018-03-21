Пока не встала на ноги - не думай о детях

СЕГОДНЯ 18:36 2018-03-21T19:34:04+03:00

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Одно из писем в моей почте остро мне напомнило молодые годы. Когда я, юная, безусая девчонка, стояла перед мучительной дилеммой: то ли поработать, уцепиться за жизнь, а то ли родить ребенка, поставив две судьбы в зависимость от ближних - и от всего мира? Поразмыслив, я решила, что второй проект не потяну. Пороху не хватит. Как говорит героиня Светланы Ходченковой в фильме «Довлатов»: «Знаешь, какое мужество надо, чтобы быть никем и оставаться собой?». (Сам Довлатов, помнится, такого не говорил, для него это слишком пафосно и пошло. Хотя если говорил, поправьте меня). А моя сегодняшняя корреспондентка Настя – все-таки отважилась на второй проект, отважилась оставаться собой.

«Здравствуйте!

Я молодая мама-одиночка. Так уж вышло, что папа ребёнка оказался не готов, а я не решилась сделать аборт, да и моя мама была за то, чтобы я родила. Теперь сыну уже два с половиной, уже начал разговаривать, очень смышленый, добрый, любопытный, животных обожает, рвется ко всем собакам на улице.

Но и у нас дома не обошлось без домашнего тирана. Хотя мужчин в семье нет, наш деспот - бабушка. С самого рождения Вани она нас со свету сживает. Ребёнок разбросал игрушки - «опять бардак развели», покушал - «почему посуду не помыли». Она хочет жить так, как будто Вани в доме нет вообще. Говорит: Я для себя квартиру покупала, а не для вашего табора». Но интересно, зачем тогда было размножаться? Жила бы одна, на своей драгоценной жилплощади.

А у меня рук на всё на хватает. Мама на работе, я весь день с малышом, хотя сейчас пошёл в ясли, стало полегче. А мне хотелось бы восстановиться в университете, получить профессию. Сейчас чувствую себя полным нулем.

И ещё бабушка все время зудит: «Ты себе и нам жизнь испортила, ты пустое место». Иногда тетка, мамина сестра, приезжает и её дополнительно накручивает.

Идеальным выходом было бы выйти замуж и помахала бы им ручкой. Но для этого надо познакомиться, а я нигде почти не бываю.

Хотя в прошлом году познакомилась в магазине с мужчиной. Выбирала детское питание подешевле, он подошёл, стали разговаривать. Взял мне все самые дорогие баночки, да ещё и игрушку-развивалку и на кассе оплатил покупки. Проводил меня домой. С тех пор раз в месяц приезжает, привозит продукты. Причём не дешевые, из «Пятерочки», а из недешевых универсамов.

О себе ничего не рассказывает, но я по общению догадываюсь, что у него тоже есть дети. Наверное, ему тоже не легко так вот помогать бескорыстно чужим людям? Мне он в принципе симпатичен, но наверно, надеяться ни на что большее не стоит. С удовольствием жду его приездов. Он помогает мне верить, что есть хорошие люди.

А в остальном безрадостное существование, хотя с сыном я стараюсь быть веселой и спокойной, никогда на него не ору, но он все равно чувствует негатив в семье.

Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, хотя бы поддержите добрым словом, а то сил уже ни на что не осталось.

Спасибо,

Настя, 23 года».

Есть такая интересная разновидность сильных женщин: они боятся выходить в большой мир, где придется воевать за место под солнцем – в том числе – с мужчинами. Поэтому они выбирают более безопасную, «женскую» карьеру. Они выходят замуж и садятся на трон. Замужество как бы дает им высокий статус Матери Семейства. Право муштровать домашних, казнить и миловать, - возвышаться, словом. Многодетные матери-героини, по моему глубокому убеждению, очень часто – несостоявшиеся директора транснациональных корпораций.

Это не ваш случай, Настя. Теперь ваша единственная опора – чужой добрый дядька. Негусто, но все равно вам стоит взять пример с этих авторитетных Матерей. Да, в отличие от них, вы многое потеряли. Вы бросили институт, вас бросил любимый мужчина. Плюс бабка не сахар.

Вам теперь кажется, что это выбор утрат. А я думаю, это выбор побед.

Во-первых, вы родили чудесного парня. Богатырь растет. Даже собак не боится.

Во-вторых, 23 года – вся жизнь впереди. Почему-то в юности родители нам нагнетают: «не вздумай бросить учебу», «получай профессию», «потом поздно будет» и т.д. Передо мной мама, помню, на коленях стояла, чтобы я не бросила университет. Зачем, мам?

Не все в 20 лет твердо знают, что станут гениальными математиками (сварщиками, сантехниками, писателями, звездами балета). А жизнь теперь длинная. По данным ВОЗ, молодость длится до 44 лет. Но дети-то легче получатся до тридцати, что бы там ВОЗ ни трындела. Мои бездетные подруги, достигнув 35-летия, на ушах стояли, чтобы родить детей. Врачи, анализы, ЭКО, спермодоноры, суррогатные матери... Бешеные деньги, бешеные гонки. Я взирала на свистопляску философски: «всему свое время». И вы, Настя, в свое время вписались. А теперь пока найдите работу – любую. И слушайте сердце. Оно подскажет, какое дело вам по душе. А бабушку – мягко и твердо – посылайте в …опу.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим идеям. У вас наверняка есть свои. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.