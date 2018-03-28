Оксимирон, Лолита, труппа Губернского театра: артисты решили помочь Кемерово

СЕГОДНЯ 18:53 2018-03-28T19:09:10+03:00

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" затронула всех. Не смогли пройти мимо беды и наши звезды. Многие не стали ограничиваться грустными картинками, а решили действовать

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Певица Лолита рассказала «Комсомолке», что найдет две семьи, и будет помогать адресно, а не через фонд. А позже написала об этом пост:«Моё решение петь концерты и перечислять деньги лично, по почте, родственникам пострадавших детей из посёлка Трещевский.. Деньги ничего не изменят, Страшное не исправить! Страшно бездействовать! Страшно просто молчать больше минуты».

lolitamilyavskaya Моё решение петь концерты и перечислять деньги лично, по почте, родственникам пострадавших детей из посёлка Трещевский.. Деньги ничего не изменят, Страшное не исправить! Я не доверяю ни одному фонду на Земле! Страшно бездействовать! Страшно просто молчать больше минуты..! Всё, что могу!((((... Стыдно за местную власть Кемерово... Даже физиономически у них нет эмоций... Выгорело всё внутри от жира, а не от чёрного дыма ТЦ... Простите нас всех, пришедшие на последний киносеанс в Жизни!... P.S. Почему мы вместе, только когда случаются трагедии???...!

Рэпер Оксимирон признался, что сделал пожертвование в Красный Крест, оставив в своем Твитере реквизиты: «Я перевел и вам рекомендую». Его коллега Элджей, суперпопулярный среди молодежи, также сообщил, что часть гонорара от его альбома, который выходит как раз в эти дни, пойдет в помощь пострадавшим в пожаре и их семьям.

sayonaraboy Осознав масштаб случившегося, я решил отложить выпуск альбома, но выпускающая компания сказала, что технически это уже невозможно. Часть средств с продажи альбома пойдёт пострадавшим в пожаре и их семьям.

Лена Темникова объявила о том, что тоже готова поддержать пострадавших: «Страшное горе. Уже несколько дней в наших с вами сердцах не утихает боль. Страшнейшая трагедия. Маленькие детки. Ни в чем не повинные люди. В эти тяжёлые дни... наш концерт тура в Кемерово запланированный на 3 апреля - отменён и перенесён на 24 октября. Билеты будут действительны, или вы можете их вернуть по месту приобретения. Абсолютно весь доход полученный нами с продажи билетов будет переведен мною в Кемеровский Красный Крест».

lenatemnikovaofficial Страшное горе. Уже несколько дней в наших с вами сердцах не утихает боль. Страшнейшая трагедия. Маленькие детки. Ни в чем не повинные люди. В эти тяжёлые дни... наш концерт тура в Кемерово запланированный на 3 апреля - отменён и перенесён на 24 октября. Билеты будут действительны, или вы можете их вернуть по месту приобретения. Абсолютно весь доход полученный нами с продажи билетов будет переведен мною в Кемеровский Красный Крест. #кемерово

Ирина Безрукова сделала заявление от всего театра, где служит ее бывший супруг, Сергей Безруков, и где она работает тифлокомментатором (озвучивает происходящее на сцене для слабовидяших):«На сцене Московского Губернского театра принято решение сыграть спектакли в поддержку семьям погибших и сборы с них перечислить в Красный крест г. Кемерово. Семьям погибших сейчас очень нужна помощь».

irina_bezrukova_official На сцене МГТ #московскийгубернскийтеатр @teatr_mgt - принято решение сыграть спектакли в поддержку семьям погибших и сборы с них перечислить в Красный крест г. Кемерово. Семьям погибших сейчас очень нужна помощь. Спасибо. #кемеровомыстобой #зимняявишня

Певец Эмин «Я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших». Всего артист и его друзья собрали 15 миллионов рублей.

eminofficial Кемерово. Эта ужасная трагедия , где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших. Также хочу сказать спасибо @agalarovaras, Эльдару, Леониду, Мураду @murad_beniaminov , Рустаму, Леше, Рамину @ramin_h , Ерику, Паше @treyvas_pavel . Вместе мы собрали 15 000 000 рублей и продолжаем собирать! Завтра, 28 марта, свой концерт в Тюмени я отменяю, уверен наши зрители нас поймут. Возврат билетов можно осуществить в местах их приобретения. Еще раз приношу свои извинения. Конечно, это капля в море, но я очень надеюсь, что сможем хоть чем-то помочь всем тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии! В свою очередь хочу сказать, что в наших торговых комплексах мы проводим пожарные учения на регулярной основе, сейчас еще усилили все проверки. К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было во время потушить и чтоб никто не пострадал. Если вы хотите вместе с нами оказать помощь, то ниже реквизиты для перечисления пожертвований: Наименование получателя: Фонд Муслима Магомаева ИНН 5024111774 КПП 502401001 Расчетный счет: 407 038 107 0002 000 0063 Банк получателя платежа: КБ Крокус-Банк (ООО) г. Красногорск, Московск.обл БИК 044525881 Корреспондентский счет: 30101810445250000881 Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность (Кемерово)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Четверть миллиарда: россияне собрали огромную сумму для пострадавших в кемеровской трагедии

Боль Кемерово отозвалась во всех уголках нашей страны. Поминальные акции прошли во всех крупных городах России. А в обсуждениях этой трагедии очень часто звучал вопрос: «Чем можно помочь семьям пострадавших и погибших в «Зимней вишне»?

Официальный счет, куда можно перечислить деньги для родственников жертв пожара, еще в понедельник открыло кемеровское отделение «Российского Красного креста». Руководитель отделения Елена Малахова рассказала «Комсомолке», что на призыв о помощи люди откликнулись очень активно (подробности)

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