2018-03-20T14:29:25+03:00
Звезды

Леонид Агутин: Анжелика познала все «прелести» жизни с пьяницей

Музыкант дал интервью модному блогеру
Игорь ПОЛЯКОВ
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Спустя 20 лет брака Леонид по-прежнему неровно дышит к жене.Спустя 20 лет брака Леонид по-прежнему неровно дышит к жене.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Напомним: папарацци несколько лет назад подловили спящего музыканта ночью на главной улице Юрмалы. Там артист отдыхал от возлияний после музыкального конкурса «Новая волна».

«Коньяк тек рекой»

- Алкоголь мне очень помогал, потому что тусовки и съемки я никогда не любил. Выпил, и мне казалось, что я клевый, что у меня все получается. Пил в основном коньяк, - рассказал Агутин блогеру Юрию Дудю. - Сколько его выпито было - страшное дело! Там, где я жил, бутылки выбрасывал на балкон. И когда бутылки стали выше подоконника, тогда уже их собрали - восемь больших черных мешков - и выкинули. Балкон чистый - можно опять по одной бутылочке ставить. Я вообще трезвым никогда в то время не был... Это был прекрасный период в моей жизни. Я вспоминаю о нем только с любовью. Но я никогда не срывал выступления и съемки, не устраивал дебоши. В этом плане на меня не могут пожаловаться. Но я был в секте алкашей. И был уверен, что мне это помогает по жизни. В 35 лет я понял, что я либо умру, либо буду жить дальше. И я начал учиться жить без алкоголя, получать удовольствие от жизни, от музыки. Жена меня долго такого терпела, вынесла на себе все «прелести» жизни с пьяницей.

«От страсти чуть не утопил Варум в ванне»

Рассказал музыкант и о самых романтичных свиданиях с Анжеликой Варум. Мол, один раз чуть не утопил супругу во время интима в ванне.

- Мы как-то возвращались с летней вечеринки у друзей, ехали с Анжеликой в машине. У нее была такая юбочка черная, узкая, чуть выше колен. Так ей шло это. Началось все прямо в машине. Нам потом было так неудобно перед водителем. Но это было по-настоящему здорово. Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванне, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить, - рассказал блогеру певец.

Агутин признался, что спустя 20 лет брака он по-прежнему неровно дышит к своей супруге:

- Тактильно это мой человек. Запах моего человека, судьба моего человека. Я все время разговариваю с женой, даже когда она не рядом. Я ею любуюсь, горжусь, боюсь, и мне очень приятно ее трогать.

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