2018-03-20T11:35:12+03:00
Авто

Минпромторг расширил список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом

1126 - вот столько моделей новых и подержанных легковых автомобилей в России теперь признано автороскошью. Не единиц, а именно моделей и их комплектаций. Роскошно живем!
Андрей ГРЕЧАННИКkpauto@dorogi_kozerogi
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Планку для начисления транспортного налога с повышенным коэффициентом нужно поднимать - хотя бы до 4 млн. рублей, считают эксперты.Планку для начисления транспортного налога с повышенным коэффициентом нужно поднимать - хотя бы до 4 млн. рублей, считают эксперты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несколько лет назад для владельцев машин реальной стоимостью больше 3 млн. рублей был введен повышающий коэффициент к транспортному налогу. И год от года этот список расширяется. До всех этих валютных попрыгушек три миллиона было ценой реально крутого авто - только люксовых марок, на худой конец - премиальных. «Британцы», «итальянцы», «немцы» - это был реальный клуб миллионеров. Но потом пошло-поехало. В 2014 году в «дорогом» списке Минпромторга было 187 наименований машин, в 2015-м - 279, в 2016-м - 708, в прошлом - 909. Теперь в этом «форбсе» уже «Форды», «Шевроле», «Тойоты», даже «Хёндэ» и (не смейтесь!) «Фольксваген Пассат-ЦЦ». Последняя марка в переводе означает «Народный автомобиль», а у нас антинародный, получается? Того и гляди «китайцы» и работяги-«уазики» на пьедестал влезут, за миллион в цене они уже перевалили.

- Планку для начисления транспортного налога с повышенным коэффициентом нужно поднимать - хотя бы до 4 млн. рублей. Ведь за четыре года его существования цены на автомобили выросли так сильно, что в категорию роскоши попадают внедорожники, скоро семейные минивэны начнут попадать, - так комментирует автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто.

Казалось бы, ну и черт с ним! Есть деньги у человека на дорогой автомобиль - пусть поможет государству, не хочется переплачивать - покупай машину попроще. Но вы же понимаете, что на богача где сядешь, там и слезешь. Не так давно Счетная палата выявила, что владельцы по-настоящему дорогих машин оформляют их на инвалидов и пользуются налоговыми льготами на сотни тысяч рублей.

ВАЖНО!

Если машина была у вас в собственности менее трех лет, то вам потребуется отчитаться об этом в налоговой инспекции. Продали такое авто в 2017-м - в обязательном порядке подайте декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля в налоговой по месту жительства. Даже если налог с продажи автомобиля платить не придется, декларация все равно обязательна. Иначе это будет считаться налоговым нарушением и вам выпишут штраф - не меньше одной тысячи рублей.

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