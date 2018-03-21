Воспитание детей в семье: Сделала домашку - цени супермамашку!

СЕГОДНЯ 01:15 2018-03-20T13:24:22+03:00

Почему гиперопека в воспитании детей в семье входит в норму, чем она опасна и как побороть в себе желание стать самым заботливым в мире родителем

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…На часах уже глубоко за полночь, а вы только-только уложили чадо в постель? А еще надо нарисовать ему домик с собачкой к уроку рисования, приготовить к утру новую рубашку и – если успеется – сварганить себе подобие маникюра. Хотя, наверное, уже не успеется…

И как же, спрашивается, нас родители воспитывали?! Над уроками нашими не сидели, с работы каждые 5 минут не звонили, процесс нашего гуляния (он же – забег в казаки-разбойники на пол-квартала или поход в соседний лесок) не контролировали.

Что произошло? Дети стали безответственнее? Ленивее? Хуже? Или это мы, гипернакачанные «вызовами времени», вот-вот разорвемся от наполняющего нас по самую носоглотку чувства родительской ответственности? Хорошо это или опасно и почему? Что изменилось в воспитании детей в семье? У моей собеседницы (и дважды мамы), психолога, директора «Психологического центра на Пятницкой» Елены Бабиевской, есть соображения на этот счет.

Елена Бабиевская.Фото: Личный архив

ОТКУДА НЕРВИШКИ

- Елена Кирилловна, в чем закавыка?

- Сейчас условия жизни изменились. Вырос уровень благосостояния. Раньше родители уходили работать, спокойно оставляя детей одних: воровать дома нечего, машин на дорогах мало, опасностей мало. И дети вынужденно учились быть самостоятельными.

С другой стороны, сейчас стало больше возможностей следить за ребенком – например, через мобильники. В то же время современные родители понимают, что следить за ним может и преступник – в том же телефоне, в интернете. И нервничают, и пытаются не допустить этого.

Когда я была маленькая, родители даже телевизор нарочно не покупали, чтобы дети читали книги, слушали пластинки, водили на выставки… Телевизор появился в доме, когда мне было 12 лет. Сейчас такое невозможно. Ребенок включил интернет - и вот он уже в виртуальном мире, где есть и друзья, и попутно - преступники, извращенцы...

«СДЕЛАЛА ДОМАШКУ. Я – СУПЕРМАМАШКА?»

- Понятно: родители боятся виртуального мира, вот и пытаются контролировать досуг чада. Но ведь они еще и уроки за своих отпрысков делают. Якобы ребенок сам не успевает…

- Есть два варианта, почему такая ситуация возникает: либо родители пытаются облегчить жизнь ребенку, либо повышают СВОЮ самооценку за ЕГО счет. А человек должен учиться САМ брать ответственность за себя.

- Разберем, что делать в обоих вариантах?

- Первый: «у ребенка много уроков, поэтому я сажусь помогать». Тут надо обсудить: а может, тебе, малыш, снизить нагрузку? Все ли то, чем ты занимаешься, тебе так уж надо? И если надо, - ну хорошо, помогите ему с этим рисунком, хуже не будет. Однако решать за него математику – в любом случае неправильно!

Второй вариант: когда родитель помогает ради повышения СВОЕЙ самооценки, подразумевая: «я сделаю «домашку», ты получишь пятерку, а я буду знакомым рассказывать: мой ребенок учится на «отлично», значит, я - хорошая мать!» Но в этой ситуации интересы ребенка вообще не присутствуют.

- Зато он выучится, поступит в вуз…

- Или не выучится. У меня в практике было несколько случаев, когда мамы наняли своим детям репетиторов, и те вдруг сообщают: ваши дети «ничего не делают! - Как?! - Да так: мы даем задания, а их не выполняют.» Почему так? Потому что ребенок не замотивирован изначально, что надо учиться, чтоб зарабатывать деньги, например.

- Разве мы с вами были больше замотивированы в 80-е, делая уроки сами?

- Мы точно знали (в большинстве), что нас никто никуда не протолкнет, никто за нас не заплатит. А сейчас многие дети понимают, что у них за спиной - папа или мама, которые заплатят за вуз, потому что не хотят, чтобы ребенок болтался где-то. И он будет ерундой заниматься, играть в компьютер, пока не припрет.

ПЕСНЯ О ТРЕВОЖНОЙ БЫТНОСТИ

- А может, все дело в «теории поколений»? Есть такая теория, по которой выросшие в эпоху 1943-63 – «дети супердержавы», любящие работать в коллективе и вообще трудоголики. А поколение 1963-84 – это уже дети трудоголиков, росшие сами по себе. «Дети с ключом на шее», у которых мама с папой на работе. Им присутствия родителей в жизни не хватало – вот они и решили компенсировать на своих детях.

- Да, ко мне приходили родители, которым в свое время не хватило любви ИХ пап и мам. Они действительно кидаются в другую крайность: их недолюбили, зато теперь-то уж они свой дефицит внимания на дочке или сыне компенсируют!.. Одна мама призналась мне, что понимает: если останется дома, если не будет ходить на работу, она просто изведет чадо своей любовью. Нормальная мама, соображает, что к чему.

Но во многом дело не в «теории поколений», а в социальных условиях. Раньше как: война - надо выживать. 90-е - надо достать продукты для семьи. А сейчас же у взрослых много времени освободилось. При этом появилось что терять: материальные блага, имущество, гаджеты… Как следствие -постоянная тревога: как жить, в какую сторону смотреть, что может случиться завтра...

«МЕДАЛЬ» НА ГРУДИ МАМЫ

- Пришла к нам на прием девушка, которой родители с детства управляли – вплоть до того, что за нее решили, в каком вузе она будет учиться. Но пришла она не по своей воле или велению души, а потому, что… ее записала ее репетитор по русскому! Представляете, эту девушку уже давно никто ни о чем не спрашивает: сказали идти в вуз - идет, сказали к психологу - идет.

- То есть, это пример человека, который, несмотря на возраст, не вышел из-под опеки и вряд ли уже выйдет. А бывает так, что человек, вырвавшись из-под суперконтроля, идет «в разгул»?

- Конечно. Вот – молодой человек, ему 27 лет. Гиперопекаемый. Когда мама помогла ему устроиться после вуза на работу, она предупреждала его: на вечеринки не ходи! Он и слушался поначалу. Женился, все вроде бы хорошо. А однажды остался на вечеринку. И ему понравилось! Мама же не объяснила, что алкоголь опасен для него. А еще не объяснила, что изменять - это плохо. Он вырос со смещенной системой ценностей - что должен быть этакой «медалью» на груди мамы. А вот ценности здоровья, семейной верности ему не привили. Теперь страдают и мама, и жена. Но не он. Он прекрасно зарабатывает, при этом пьет, гуляет - и никто его не может остановить. Такой вот ответ на гиперопеку - саморазрушающий.

ИЗ ПРАКТИКИ

…А ДОЧКУ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ

Чему учить детей, чтобы не опекать их всю жизнь.

ПРИМЕР 1. Девушку, которая росла в довольно состоятельной семье, под охраной родни, однажды отправили учиться в Германию. И там на нее напали как-то вечером. И вот девушка уже больше года не может пережить этот стресс. Родители опекали-охраняли ее, но не подготовили к жизни.

Надо развивать в ребенке чувство самосохранения. Что жизнь конечная и хрупкая. Что на тебя могут напасть. И что делать. И как постараться избежать этого. С детьми надо разговаривать - вместо того, чтобы их постоянно контролировать.

ПРИМЕР 2. Своих сыновей я сначала научила плавать, потом есть, читать. Детей надо все время учить чему-то, а не стелить всюду соломку, чтоб не падали. Учить технике безопасности. И прислушиваться к их желаниям. Я никогда не запрещала детям компьютер и не проверяла уроки, но просила обращаться за помощью, если нужно. Мой младший сын сам выучил английский в компьютере - и стал победителем Всероссийской Олимпиады по английскому языку.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ПСИХОЛОГА

Ребенок – не «хвостик»

- Маме, которая гиперопекает ребенка, надо понять: ее тревога за сына или дочь - это ее личная тревога. Но она живет не для того, чтобы эту тревогу за счет сына или дочки успокаивать! Нельзя относиться к ребенку как к хвостику: вот у нее есть руки, ноги, а еще и хвостик, - и она им виляет. Это эгоизм. Пусть такая мама занимается медитацией или идет к психологу - потому что это ее проблема, когда жизнь сконцентрирована на одном только ребенке. Мы же не кормим ребенка всю жизнь с ложки, а учим его делать это самому. Так же надо научить делать самостоятельно все остальное.

Наши дети не стали ленивее или хуже, чем мы когда-то. Напротив, они более открытые, чем были мы, у них больше возможностей. Надо только научить их этими возможностями пользоваться. Делиться опытом. Не запрещать, а предупреждать.