Синдром хронической усталости: ученые нашли новое объяснение заболеванию

22 Март 23:07 2018-03-23T00:12:14+03:00

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Еще совсем недавно это заболевание никто за отдельный диагноз не считал. Проявляющиеся симптомы называли то усталостью, то перенапряжением, то вегето-сосудистой дистонией. И даже "болезнью воображения»…

И только совсем недавно медики пришли к выводу, что это отдельное серьезное заболевание со своими признаками, сопутствующими проявлениями и особой терапией.

Название ему дали «синдром хронической усталости». Или, сокращенно, СХУ (CFS - Chronic fatigue syndrome - международное название на английском языке)

А как об отдельном диагнозе о нем впервые заговорили в 1984 году.

СПРАВКА «КП»

Синдром хронической усталости, также называемый миалгическим энцефаломиелитом, представляет собой сложное гетерогенное заболевание, чаще всего характеризующееся повышенной усталостью, когнитивными нарушениями, проблемами со сном и сопутствующей скелетной и мышечной болью. Симптомы сохраняются более 6 месяцев и не улучшаются с отдыхом. По сути, они напоминают состояние гипотиреоза, возможно, вторичное по отношению к хроническому воспалению. Симптомы обратимы, но только в случае правильно подобранной терапии.

Однако именно в подборе терапии заключается проблема: до сих пор неизвестна точная причина заболевания. Выяснить это и взялись ученые из из университета Гронингена (Нидерланды).

"Мы следили за показателями 98 пациентов с симптоматикой хронической усталости, а также данными 99 человек из контрольной группы без этого заболевания. Все участники эксперимента были в возрасте от 19 до 69 лет", - говорит руководитель исследования Бегонья Руиз-Нуньез, и поясняет, как именно оно проходило.

Ученые сначала проводили анкетирование среди всех добровольцев. А затем оценивали параметры функции щитовидной железы, целостность стенки кишечника и питательные вещества, влияющие на функцию щитовидной железы и возможные ее воспаления.

"Мы обнаружили, что люди с синдромом хронической усталости имеют схожий состав крови с теми нашими пациентами, которые страдают от недостатка гормонов щитовидной железы. То есть, пониженный уровень двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 и Т4. При этом для них были характерны высокие доли гормона тиротропина".

А это дает все основания считать, что проблема СХУ может развиваться из-за недостатка йода или проблем с щитовидкой.

И что СХУ может иметь одну природу с другим серьезным заболеванием под названием гипотиреоз - хронический недостаток гормонов щитовидной железы.

Раньше СХУ даже называли "болезнью воображения»…Фото: Евгения ГУСЕВА

До сих пор, напомним, ученые главным виновником СХУ считали нарушения в работе иммунной системы. При этом в последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

* Около 75% людей с диагнозом СХУ - женщины.

* Средний возраст болеющих 29-35 лет

* Средняя продолжительность болезни составляет от 3 до 9 лет.

* Метаанализ клинически подтвержденных случаев в ряде стран указывает на распространенность болезни в 0,76%.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Зухра ПАВЛОВА, врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им Ломоносова, научный руководитель Клиники Системной медицины, автор телеграм-канала "Доктор Павлова":

- Да, это правда. И то, что синдром хронической усталости становится распространенным заболеванием, и то, что такое состояние негативно влияет на работу щитовидной железы. По поводу первого могу сказать, что рост СХУ связан с несколькими факторами, в том числе:

- постоянным нарушением суточных и циркадных ритмов у людей (мы просыпаемся и засыпаем позднее запрограмированного природой и организмом, раньше люди засыпали с заходом солнца, а теперь в девять вечера многие еще только едут с работы, хотя организму уже необходим покой),

- на ночь все смотрят TV или читают гаджеты (а уже научно доказано, что волна синего светового спектра вечером понижает синтез мелатонина и активность в это время повышает выработку кортизола, хотя должно быть ровно наоборот.

- сказывается и плохое питание - от него напрямую зависит работа наших гормонов, кишечного тракта и микрофлоры.

- ну и на фоне всего этого начинются проблемы с работой щитовидной железы, из-за нарушенной конвертации прогормона Т4 в активный гормон Т3.

Так что связь между СХУ и работой щитовидки прямая. При этом я бы сказала, что нарушение работы щитовидной железы это не причина синдрома хронической усталости, а именно ее следствие. Что, в принципе, не отменяет их тесной взаимосвязи.

Зухра Павлова, врач-эндокринолог университетской клиники МГУ, научный руководитель «Клиники системной медицины».

Ранее ученые Университета Колумбии в Нью-Йорке также выясняли истинную причину данного заболевания, и тогда в результате масштабного исследования пришли к выводу, что причина его кроется в маленькой, но достаточно «канцерогенной» бактерии из рода Alistipes и ряда микробов из рода Bacteroides. Они живут в кишечнике человека и провоцируют развитие хронической усталости.

"Теперь нам очевидно, что синдром ХУ развивается из-за нарушений в сообщении между мозгом и кишечником. И это нарушение провоцируют те самые бактерии. А также продукты их жизнедеятельности", - заявил руководитель исследования Брент Уильямс.

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