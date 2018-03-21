2018-03-21T13:02:33+03:00
В мире

Посол Великобритании в Москве не придет в МИД обсудить "дело Скрипаля"

Причины отказа в посольстве не уточнили
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Лори Бристоу пригласили обсудить дело, волнующее прежде всего сам ЛондонЛори Бристоу пригласили обсудить дело, волнующее прежде всего сам ЛондонФото: REUTERS
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- 21 марта в МИД приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, - сообщила накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны.

Однако сегодня из британского посольства пришел ответ: «Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне».

- Это крайне недружественный, не дипломатический шаг, - говорит директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Тем более, что посла Лори Бристоу пригласили обсудить дело, волнующее прежде всего сам Лондон. Это безусловно можно трактовать и как трусость. Но главное, что это дипломатическое неуважение. Как правило, после такого дипломатов игнорируют, не приглашают никуда, перед ними закрываются все двери. Фактически, британский посол подписался под своей профнепригодностью.

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