Посол Великобритании в Москве не придет в МИД обсудить "дело Скрипаля"

СЕГОДНЯ 12:48 2018-03-21T13:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

- 21 марта в МИД приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, - сообщила накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны.

Однако сегодня из британского посольства пришел ответ: «Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне».

- Это крайне недружественный, не дипломатический шаг, - говорит директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Тем более, что посла Лори Бристоу пригласили обсудить дело, волнующее прежде всего сам Лондон. Это безусловно можно трактовать и как трусость. Но главное, что это дипломатическое неуважение. Как правило, после такого дипломатов игнорируют, не приглашают никуда, перед ними закрываются все двери. Фактически, британский посол подписался под своей профнепригодностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Заигрались, заврались и влипли": Захарова жестко ответила Борису Джонсону

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон разразился новой порцией домыслов по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля. На этот раз политик опубликовал большую статью в газете The Daily Telegraph. Если в вкратце - глава британского внешнеполитического ведомства попытался увязать скандал вокруг произошедшего в Солсбери с президентскими выборами в России. В министерстве иностранных дел России тут же отреагировали на слова британского министра (подробности)