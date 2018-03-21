3-летняя дочь Навки и Пескова стала моделью

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-21T14:46:02+03:00

Наверное, самой юной моделью была 3-летняя Надежда - дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова (слева) Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Несмотря на то, что Галина Юдашкина находится в Америке, где в апреле ожидает рождения второго ребёнка, дочь знаменитого кутюрье представила на Неделе моды в Гостином дворе свою детскую коллекцию.

Открыли дефиле «взрослые» модели Юдашкина, а в конце показа вышли дети знаменитостей: дочь Жасмин, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, дети Филиппа Киркорова, дети Пугачевой и Галкина.

Наверное, самой юной моделью была 3-летняя Надежда - дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Ещё вчера на подиуме у Бэллы Потемкиной блистала ее старшая сестра Александра Жулина (девушка сейчас готовится к поступлению в МГИМО на экономический факультет-Ред.), а теперь и Надя штурмует мир моды.

3-летняя дочь Навки и Пескова стала модельюФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В интервью «КП» Татьяна Навка делилась: 3-летняя Надя уже год стоит на фигурных коньках.

- Ещё Надюша учит китайский язык. Все занятия проходят в игровой форме. Надя не сидит за партой и пока что не выводит иероглифы. Она со своей няней-китаянкой бегает, прыгает, лепит снеговиков, в прятки играет. Обычные детские шалости, только на китайском языке,-делится Татьяна Навка. - Самое главное, чтобы ребенок получал от такой игры удовольствие.

Валентин ЮдашкинФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Во время подготовки к показу стилисты накрутили 3-летней Наде Песковой локоны, выбрали для девочки красное бальное платье. В таком «взрослом» образе Надя была точной копией своей мамы, олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

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