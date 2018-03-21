Тятя, тятя, в наших сетях – перепутанные дети

СЕГОДНЯ 15:05 2018-03-21T15:27:06+03:00

«Осколки» - это история про то, как медсестра перепутала детей в роддоме, а родители на это случайно наткнулись

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Обычно меня сериалы отпугивают с первых же 15 минут премьерного показа, после чего я живу в блаженном неведении, кто за кого вышел замуж спустя долгие часы, посвященные несправедливому отсиживанию в тюрьме, появлению потерянных детей, коме и козням какой-нибудь стервы. Но тут один мой друг сказал: «Посмотри сериал «Осколки». Он как раз заканчивается, не пропусти. Поплачь вволю, растопи свое каменное сердце».

Ну, пожалуй, он все не так витиевато сказал, но суть вы поняли. У меня возник шанс увидеть финал «мыльной оперы». Шестнадцатую серию, которая подвела бы, как любят говорить спортивные комментаторы, к «моменту истины».

«Осколки» - это история про то, как медсестра перепутала детей в роддоме, а родители на это случайно наткнулись. Что же касается серии номер 16, то сперва одну девушку в багажнике повезли в лес, сквозь крапиву и подорожники. Сцена закончилась бодрой поножовщиной, поскольку к девушке подоспел дедушка, а затем и прочие родственники. Дедушка выиграл, его забрали в полицию.

- Ого, бодренько! – подумала я. Но это было только начало. Дальше за кадром зазвучал рояль, а по периметру внутри телевизора стали бродить красивые люди с тоской в глазах. Многие плакали. Лежали на больничной койке, сидели у больничной койки, заламывали руку со стаканом виски в руке в просторном офисе, беседуя с адвокатом. А рояль все звучал и звучал, иногда прерываемый возгласами: «Мама!» и «Дочка!»

Это продолжалось где-то полчаса, и когда все наплакались и разъехались, а хеппи-энд не спешил на экран, остались только двое у камина: непутевый отец и сын. А потом появилась злодейка с пистолетом. Она вошла в роскошный дом с белоснежными колоннами, сняла туфли на высоких каблуках и явила миру чудесный педикюр. Далее следовала сцена, достойная кисти французского живописца Давида (он написал «Смерть Марата»). Блондинка наставила пистолет на сына-бизнесмена и сообщила отцу, что сейчас убьет сына. Пиф-паф, движуха, старик принимает огонь на себя, а сын начинает фантастический диалог с барышней, у которой пистолет:

- Ему нужен доктор! Надо вызвать врача!

- Нет!

- Кристина! – восклицает сын. – Ты сожгла себя! Посмотри на себя, Кристина! У тебя ни семьи, ни детей! Ты вынашивала план мести, копила злобу. Сейчас ты убьешь меня, отца, и что ты получишь взамен? Ты не вернешь родителей, ты не вернешь Андрея, а злоба останется.

Собственно, тут многое еще можно было бы процитировать, но я бы реально озлобилась после первой фразы. И пристрелила бы всех. Но блондинка топталась на месте, имитируя какие-то движения на фитнесе, что позволило ей причинить минимальный вред, а потом сойти с ума и стать хорошим поводом для нового сезона «Осколков». Как же, маньячка возвращается!

Грустно, но про этот сериал пишут, что он основан на реальных событиях. Медсестра перепутала детей, потом родители столкнулись с этим фактом. Мы уже посмотрели раньше «Ивановых-Ивановых», теперь вот «Осколки» появились. Действительно, в жизни был случай (полагаю, не единственный), когда в роддоме перепутали детей. Грустный и тяжелый случай для всех. Но к реальности наши сериалы имеют очень слабое отношение. Нашим сериалам банкиров подавай.

Когда-то Достоевский тоже использовал газетные истории для того, чтобы написать «Братьев Карамазовых» или «Преступление и наказание». Если бы он сегодня был сценаристом, продюсеры поместили бы старушку-процентщицу в особняк. И я боюсь даже представить себе педикюр Родиона Раскольникова, надвигающегося на своих жертв.

«Россия 1»

«Осколки»

Четверг, 21.00 (заключительные серии).