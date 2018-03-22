2018-03-21T19:17:37+03:00
Наши права и льготы

Три электронных сервиса, которые помогут россиянам в случае болезни и инвалидности

О современных проектах для повышения качества и удобства получения государственных услуг, «КП» рассказали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна НИКОЛАЕВА
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«Комсомолка» узнала о полезных сервисах, которые помогут россиянам в случае болезни и инвалидности.«Комсомолка» узнала о полезных сервисах, которые помогут россиянам в случае болезни и инвалидности.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня, когда мы не представляем свою жизнь без смартфонов, планшетов и компьютеров, уже очевидно, что большинство сервисов, включая государственные услуги для граждан, можно предоставлять с помощью Интернета, отмечают эксперты. Во всем мире активно работают мобильные приложения для вызова такси: человек нажал кнопку, и ближайшая машина подъехала. Аналогичное приложение пригодилось бы, например, людям с инвалидностью: чтобы быстро и легко можно было выяснить, в какой аптеке есть необходимое лекарство в данный момент, на каком ортопедическом предприятии оперативно отремонтируют протез и т. д. Специалисты Фонда социального страхования, которые отвечает, в том числе, за выплату пособий по болезни и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (кресла-коляски, протезы, средства ежедневного ухода), а также другие российские эксперты рзработали несколько современных электронных сервисов для повышения качества и удобства получения государственных услуг. Некоторые проекты (электронный больничный) уже успешно воплощаются в жизнь, другие сейчас находятся в стадии подготовки и, как ожидается, будут запущены в ближайшее время. «Комсомолка» узнала о полезных сервисах, которые помогут россиянам в случае болезни и инвалидности.

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