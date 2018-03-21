Как люди в России встают с инвалидной коляски на вейкборд
“... Мне 33 года, я обожаю спорт. И я встал из инвалидной коляски, встал и на вейк, в том числе”. Так начинает рассказ о своем проекте в соцсетях Максим Пономарев, создатель и вдохновитель проекта по развитию адаптивного вейкборда Step2wake.
Благодаря ему люди, которые еще вчера не вставали с инвалидной коляски, покоряют волны и выполняют на досках такие трюки, которые захватывают дух. Для них даже изобрели специальное приспособление: на обычную доску для вейкборда установили кресло, которое позволяет спортсмену скользить по воде сидя.
О том, что людям с инвалидностью дает этот вид спорта, “КП” рассказал Максим Пономарев. Несколько лет назад он сам на время оказался без возможности передвигаться: сломал позвоночник. Вначале перемещался по больничным коридорам на инвалидном кресле, затем мало-помалу, прилагая огромные усилия, вставал на ноги. Но именно этот опыт помог парню понять - как жизненно необходимо движение людям, вынужденным на всю жизнь быть прикованным к инвалидному креслу.
- С чего для вас началась эта история? Как возникла идея проекта?
Все началось с того, что я получил травму, сломал позвоночник. А так как я и до травмы занимался вейкбордом и слышал, что в Европе, в США, Австралии есть такое направление, как адаптивный вейкборд - идея пришла сама собой. Я увидел, что в реабилитационных центрах, больницах, ребятам, которые там лежат, практически нечем заняться.
- Летом 2017 года вам удалось провести первый чемпионат России по адаптивному вейкбордингу в Сокольниках. Кто были его участники?
Прошлой весной мы познакомились с Ксенией Безугловой и ее фондом «Возможно всё». И вместе мы решили, что отлично было бы провести такой чемпионат. В августе нам действительно это удалось, за что большое спасибо Ксении. Приехала дюжина человек, из разных городов России: Екатеринбург, Иркутск, один участник добрался к нам даже из Якутии. Всем очень понравилось, хотя не сказать, что для всех было просто. Ребята были счастливы - и это было видно по их лицам.
Первый чемпионат России по адаптивному вейкбордингу.
- А что дает вейкборд людям с ограниченными возможностями?
Занятия доставляют очень много положительных эмоций: ощущения скольжения по воде, свободы. Для человека, всю жизнь живущего в инвалидном кресле - это что-то новое, почти сверхъестественное, настоящее эмоциональное возрождение, буквально.
Вейкбордин - непростой вид спорта, но он дарит ни с чем не сравнимые эмоции Фото: Step2wake
- Что самое тяжелое в этом виде спорта для паравейкбордистов?
Для начала - это просто довольно энергозатратный вид спорта, он требует концентрации, умения держать баланс. В первый раз человеку, особенно с инвалидностью, сложно держать равновесие, запоминать движения. Первое время его нужно поддерживать в воде, помогать, но после нескольких попыток у большинства ребят получается стартовать и поехать.
- Сколько сейчас человек занимаются с вами благодаря проекту Step2wake? И кто помогает вам с оборудованием, организацией занятий?
Прямо сейчас у нас небольшая пауза. Необходимо изготовить еще приспособления для паравейкбординга: то, что крепится на доску и помогает спортсмену удержаться на ней. Пока у нас только один такой профессиональный “стул”, приобретенный во Франции - мы собираемся изготовить еще, в том числе и для того, чтобы отправить в другие города.
Все оборудование дорогостоящее, приобрести его удалось благодаря добрым людям, которые узнали про наш проект и захотели ему помочь.
Сейчас с нами постоянно тренируются восемь человек. А насколько это можеть стать популярным? Если будут возможности - уверен, таких людей найдется гораздо больше. Потому что необходимо не только само обрудование: парки должны быть оборудованы для инвалидов, должна быть доступная среда. Мы сейчас работаем с парками и многие начинают идти нам на встречу.
Занятия по вейкборду для людей с ограниченными возможностями.
- Какая ваша конечная цель?
- Мы хотим, чтобы в сборную России по вейкборду вошли и параспортсмены. Чтобы как можно больше ребят могли принимать участие в соревнованиях, в том числе и международных. Но также хочется, чтобы люди после травмы не замыкались в своих четырех стенах, а получали эти невероятные эмоции.