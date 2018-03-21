Как люди в России встают с инвалидной коляски на вейкборд

СЕГОДНЯ 18:00 2018-03-21T16:27:15+03:00

“Комсомольская правда” поговорила с вейкбордистом Максимом Пономаревым. Получив травму и оказавшись в инвалидной коляске, он смог снова встать на ноги и на доску - а теперь с помощью вейкборда помогает людям с ограниченными возможностями полюбить жизнь

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“... Мне 33 года, я обожаю спорт. И я встал из инвалидной коляски, встал и на вейк, в том числе”. Так начинает рассказ о своем проекте в соцсетях Максим Пономарев, создатель и вдохновитель проекта по развитию адаптивного вейкборда Step2wake.

Благодаря ему люди, которые еще вчера не вставали с инвалидной коляски, покоряют волны и выполняют на досках такие трюки, которые захватывают дух. Для них даже изобрели специальное приспособление: на обычную доску для вейкборда установили кресло, которое позволяет спортсмену скользить по воде сидя.

О том, что людям с инвалидностью дает этот вид спорта, “КП” рассказал Максим Пономарев. Несколько лет назад он сам на время оказался без возможности передвигаться: сломал позвоночник. Вначале перемещался по больничным коридорам на инвалидном кресле, затем мало-помалу, прилагая огромные усилия, вставал на ноги. Но именно этот опыт помог парню понять - как жизненно необходимо движение людям, вынужденным на всю жизнь быть прикованным к инвалидному креслу.

nektomax Eto ya... доволен прошедшими испытаниями нового сидения для @step2wake @leonid.leontyev

- С чего для вас началась эта история? Как возникла идея проекта?

Все началось с того, что я получил травму, сломал позвоночник. А так как я и до травмы занимался вейкбордом и слышал, что в Европе, в США, Австралии есть такое направление, как адаптивный вейкборд - идея пришла сама собой. Я увидел, что в реабилитационных центрах, больницах, ребятам, которые там лежат, практически нечем заняться.

nektomax На этой фотографии я помогаю Тане @s.t.24 освоить старт из воды на вейкбоде. На фестивале была её первая попытка и тогда у нас не все хорошо получилось, но несмотря на это Таня была очень сильно впечатлена и ее радости не было предела. А сегодня Таня была снова в парке и на этот раз у неё все получилось!!! Таня очень счастлива и я вместе с ней

- Летом 2017 года вам удалось провести первый чемпионат России по адаптивному вейкбордингу в Сокольниках. Кто были его участники?

Прошлой весной мы познакомились с Ксенией Безугловой и ее фондом «Возможно всё». И вместе мы решили, что отлично было бы провести такой чемпионат. В августе нам действительно это удалось, за что большое спасибо Ксении. Приехала дюжина человек, из разных городов России: Екатеринбург, Иркутск, один участник добрался к нам даже из Якутии. Всем очень понравилось, хотя не сказать, что для всех было просто. Ребята были счастливы - и это было видно по их лицам.

Первый чемпионат России по адаптивному вейкбордингу.

- А что дает вейкборд людям с ограниченными возможностями?

Занятия доставляют очень много положительных эмоций: ощущения скольжения по воде, свободы. Для человека, всю жизнь живущего в инвалидном кресле - это что-то новое, почти сверхъестественное, настоящее эмоциональное возрождение, буквально.

Вейкбордин - непростой вид спорта, но он дарит ни с чем не сравнимые эмоции Фото: Step2wake

- Что самое тяжелое в этом виде спорта для паравейкбордистов?

Для начала - это просто довольно энергозатратный вид спорта, он требует концентрации, умения держать баланс. В первый раз человеку, особенно с инвалидностью, сложно держать равновесие, запоминать движения. Первое время его нужно поддерживать в воде, помогать, но после нескольких попыток у большинства ребят получается стартовать и поехать.

nektomax Привет, друзья! В суматохе двух последних дней я наконец-то нашёл время рассказать вам о том, что произошло в прошедшую пятницу!! А произошло следующее мы провели испытания нового, красивого, суперудобного и лёгкого, профессионального приспособления для вейкборда, подаренного Дедом Морозом проекту @step2wake на Новый год. Летчиком-испытателем нашего приспособления стала великолепная @ksenia_bezuglova! Она в очередной раз доказала всем, что не существует границ для людей с ограниченными возможностями и что возможно всё!!! Наши испытания проходили в @gravitacia_club при поддержке @gravitacia_wakeboard @wake_mama @boontwake_ru @glidesoul @extreme.all всем всем всем огромное спасибо Ну а мы потихоньку приближаемся к нашим целям, намеченным на предстоящий сезон! #wakeboard #adaptivewakeboarding #wakeboarding #step2wake #возможновсе

- Сколько сейчас человек занимаются с вами благодаря проекту Step2wake? И кто помогает вам с оборудованием, организацией занятий?

Прямо сейчас у нас небольшая пауза. Необходимо изготовить еще приспособления для паравейкбординга: то, что крепится на доску и помогает спортсмену удержаться на ней. Пока у нас только один такой профессиональный “стул”, приобретенный во Франции - мы собираемся изготовить еще, в том числе и для того, чтобы отправить в другие города.

Все оборудование дорогостоящее, приобрести его удалось благодаря добрым людям, которые узнали про наш проект и захотели ему помочь.

Сейчас с нами постоянно тренируются восемь человек. А насколько это можеть стать популярным? Если будут возможности - уверен, таких людей найдется гораздо больше. Потому что необходимо не только само обрудование: парки должны быть оборудованы для инвалидов, должна быть доступная среда. Мы сейчас работаем с парками и многие начинают идти нам на встречу.

Занятия по вейкборду для людей с ограниченными возможностями.

- Какая ваша конечная цель?

- Мы хотим, чтобы в сборную России по вейкборду вошли и параспортсмены. Чтобы как можно больше ребят могли принимать участие в соревнованиях, в том числе и международных. Но также хочется, чтобы люди после травмы не замыкались в своих четырех стенах, а получали эти невероятные эмоции.