«Голос» дал «петуха»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-21T16:06:42+03:00

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Движение в «защиту прав избирателей», называемое «Голос» подвело предварительные итоги выборной кампании по выборам президента РФ существенно раньше, чем Центризбирком успел посчитать бюллетени проголосовавших россиян. И это при том, что у официальных структур, работающих на выборы, есть мощный аппарат, система ГАС «Выборы», техническое оснащение, ультрасовременные технологии и многое другое. А у «Голоса», дай Бог, 4 тысячи наблюдателей на всю страну. Координатор «Голоса» господин Аверин сам признавался, что «Голос» может «мобилизовать около 2 тысяч наблюдателей в регионах и еще до 2 тысяч в Москве». И это самая оптимистическая цифра, которая в реальности будет гораздо меньше. Тем не менее, все это не помешало «Голосу» уже 19 марта выпустить в свет свое «Предварительное заявление по итогам наблюдения за выборами президента России, состоявшимися 18 марта 2018 года».

Зная характер и специфику деятельности этой организации, можно было сразу предположить, что факты, слухи и информация, достоверность которой ничем не подкрепляется, будут собраны вместе, чтобы подогнать их под заранее сформулированный вывод. Так, в общем-то, и получилось. Механику формирования документа препарировали юристы Ассоциации «Гражданский контроль». И картинка получилась весьма занятная.

- Всего за период с начала избирательной кампании до дня тишины на «Карте нарушений» (проект, на котором на карте страны отмечаются нарушения в ходе выборной кампании – прим. авт.) отражено 977 сообщений, из них 549 сообщений содержат информацию о действиях по повышению явки и мобилизации учащихся, бюджетников и работников государственных и частных предприятий и организаций, - говорится в документе «Голоса» и делается заключение. - Эти данные, пришедшие из разных регионов, а также результаты долгосрочного мониторинга, свидетельствуют о полномасштабной мобилизационной кампании.

Вот только два нюанса мешают воспринимать эти сведения. Во-первых, это сообщения с 18 декабря по 17 марта, то есть за три месяца. Во-вторых, среди них есть много повторяющихся сообщений. И, в- третьих, большая часть сообщений не верифицирована или, говоря по-простому, является анонимной и ничем не подтверждена. Сколько у нас «облученных лазерами КГБ», проявляющих повышенную гражданскую сознательность и активность, говорить не буду, но и среди обычных граждан еще с советских времен хватает тех, кто привык жаловаться на только им ведомые нарушения. Это кроме тех, что являются совершенно четко грубым подлогом. Ну и, давайте честно, 549 сообщений о нарушениях за три месяца – это ничтожное количество даже для бюджетных образовательных учреждений.

А есть и иные факты, которые не менее красочны.

- С утра 18 марта на горячую линию «Голоса» и «Карту нарушений» из регионов стали поступать сообщения о принуждении к голосованию и об административном контроле за явкой избирателей, - опять же, говорится в документе. И опять два нюанса. Как отмечают юристы, анализируя эту часть заявления «Голоса»: «Непонятно, насколько соответствует «принуждению», например, сообщение «На участке используются КЭГи (комплексы электронного голосования – прим.авт.), при этом члены комиссии активно (даже слишком) помогают голосовать и тем самым нарушают тайну голосования». Если учитывать все сообщения данной категории на «КН», то их 18 марта поступило 164. Сколько из них имеют под собой реальные основания и действительно относятся к принуждению – неизвестно». То есть помочь бабушке, которая с опаской смотрит на КОИБ, как на страшного зверя, заправить бюллетень в аппарат – это некоторые готовы считать принуждением. Ну ладно, а как вам такое – журналисты информагентства «URA.RU» обнаружили, что часть сообщений на «Карте нарушений» на выборах 18 марта точь-в-точь соответствуют жалобам избирателей на нарушения на президентских выборах 2012 года. Совпадение и по адресам, и по избирательным участкам, и по характеру нарушений, и по целому ряду иных параметров. Как вам такое? Взять жалобы шестилетней давности и опираться на них в своем разборе вчерашнего голосования.

Еще один важный вывод «Голос» делает оценивая новую систему «Мобильный избиратель». Напомним, на этих выборах система открепительных удостоверений, когда надо было заранее ехать в участковую комиссию по месту регистрации, ушла в прошлое, и каждый избиратель мог зарегистрироваться заблаговременно, вплоть до 12 марта, для голосования по месту нахождения.

- Можно констатировать, что новая процедура голосования по месту нахождения была использована как технология принуждения к голосованию, в частности на определенных участках, «закрепленных» за предприятиями, школами, вузами, воинскими частями, - уверены в «Голосе», при этом, данный и другие выводы базируются на основе экспресс-анализа, сделанного членом Совета движения «Голос» Аркадием Любаревым.

И тоже можно было бы, наверное, принять во внимание этот аргумент, если бы, например, сам Любарев доказывал это фактами. Однако в его анализе сплошь предположения и «возможности» с «вероятностями».

- Конечно, мы на основании этих данных не можем вычленить точно размеры внутрирегиональной и межрегиональной миграции, пишет сам Любарев в одном месте и тут же добавляет. - И наоборот: из тех регионах, где преобладает прикрепление, часть избирателей могла открепиться, чтобы голосовать в другом регионе. Но все-таки есть ощущение, что таких не очень много.

А как вам в качестве доказательства такой вот пассаж: «Если это так, то результат должен вызвать удивление». У меня например вызывает сомнение и удивление сам по себе такой аргумент в качестве доказательства, к чему бы он не относился.

Не могу не процитировать еще одно место: «Что касается внутрирегиональной миграции, то здесь разгадка скорее всего в банальном принуждении к голосованию на определенных участках, «закрепленных» за предприятием. О таких фактах мы много слышали, но их редко удается доказать».

И уж совершенно шедеврально выглядит следующий вывод: «Есть и участки, где одновременно очень много прикрепившихся и открепившихся. Конечно, хорошо было бы разобраться с каждым таким участком. В некоторых случаях ситуация понятна. Например, студенческое общежитие. Хотя и здесь не все просто».

Как пелось в одной песне советских времен, «хорошо бы хорошо, да ничего хорошего».

Но «Голос» не сдается и приводит дальше факты вбросов бюллетеней и голосования за других избирателей. Целых пять конкретных фактов. И это при том, что буквально за считанные часы до публикации доклада «Голоса», глава Центризбиркома Элла Памфилова уже сообщила, что итоги голосования признаны недействительными на семи избирательных участках, и ЦИК продолжает работать над сообщениями по фактам других нарушений.

Кстати, находясь на избирательных участках, наблюдатели от «Голоса» оценивали и работу членов избирательных комиссий, уровень исполнения ими законодательства и т.д. Для чего заполняли специально сформированные анкеты. Оценивали подготовку к открытию избирательного участка; голосование и подсчет голосов. И здесь они отметили, что ситуация с исполнением процедур в день голосования и при подсчете голосов в целом существенно улучшилась по сравнению с предыдущими выборами. Только вот и тут, если посмотреть внимательнее, господа выступили с таким апломбом, что становится смешно от их важности. В самом лучшем фантастическом случае наблюдателей от «Голоса» было 4 тысячи человек, как я уже писал выше. Что это такое на 97 тысяч участков? Что это такое в сравнении с почти 475 тысячами наблюдателей от партий, кандидатов и Общественных палат? Со 105 тысячами членов ибирательных комиссий с правом совещательного голоса, обладающих полномочиями наблюдателей? С 10 с половиной тысячами представителей СМИ? Но ведь надо же гордо заявить, что «и мы пахали».

Кстати, если бы «Голос» действительно захотел бы провести независимое исследование выборов, то мог бы, например, попытаться выяснить у российских избирателей, как на их настроение и желание проголосовать повлияла, скажем, та бурная и истеричная антироссийская кампания, которая была развязана на западе буквально в последние недели. Только вот ни слова на эту тему мы от этих общественников не услышим.

Как резюмировали юристы Ассоциации «Гражданский контроль», проанализировавшие документ «Голоса»: «Заявление организации «Голос» по итогам избирательной кампании 2018 г. нельзя воспринимать как объективный и достоверный документ. Не понятны источники информации, указанные доводы основаны на предположениях, бездоказательных построениях, а не на реальных фактах. Полностью отсутствует правовой подход и системный анализ. Данный документ может быть воспринят как грубый подлог, то есть как подгонка или имитация статистики с намерением ввести в заблуждение тех, кто интересуется реальными итогами выборов 2018 г.».

Опять «Голос», образно говоря, «петуха» дал. Сфальшивил, иначе говоря. А неужели заказчики действительно рассчитывали на звонку и громкую песню без фальши?

Мнение Эксперта:

Александр БРОД, российский правозащитник и общественный деятель. Директор Московского бюро по правам человека с 2002 года, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

- Во-первых, мы анализировали постоянно карту нарушений «Голоса» в период избирательной кампании и постоянно находили фейки, находили нестыковки, непроверенную, недостоверную информацию. Очень многие сообщения на «Карте нарушений» были анонимными, невозможно их проверить, невозможно их приобщить к делу. Во-вторых, было откровенное вранье. То есть, мы, наблюдая сообщения на карте нарушений, связывались с нашими регионами и просили эту информацию проверить. И доходило до того, что на карте было повторено сообщение 2012 года о нарушении. Или, скажем, в Ставропольском крае, конкретный пример, появляется сообщение, что камеры на участке не охватывают помещение для голосования – специально выезжали туда представители Общественной палаты, наш эксперт – проверили камеры. Информация не подтвердилась. Ну и таких примеров много, когда абсолютно непроверенная информация появлялась. Кстати, об этом же говорит и Татьяна Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ - прим.авт.) – свыше 1000 сообщений она проверяла и ничего не подтвердилось. Поэтому в заключении «Голоса» информация либо без источников, либо она неправильно трактуется. Нет правового подхода к анализу информации. Непонятно, сколько было наблюдателей у «Голоса» - нет точной информации, где они находились, на каких участках. И все эти белые пятна не позволяют относиться к этому документу как к объективному и достоверному.