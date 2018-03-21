2018-03-21T18:45:30+03:00
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Вышел первый трейлер сериала "Летящие сквозь ночь" по книге автора "Игры престолов" Джорджа Мартина

Писатель уже назвал свое творение психо-хоррор [видео]
Владимир КИРДЯШОВseriesmania
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Мартин заготовил очередную "бомбу" для фанатовМартин заготовил очередную "бомбу" для фанатовФото: Олег ЗОЛОТО
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Еще в 2016-м появились первые слухи о готовящейся экранизации телеканалом Syfy рассказов Мартина. А в 2017 году об этом было официально объявлено. Съемки проходили в Ирландии.

И вот кабельный канал Syfy ("Нация Z", "Волшебники", "Хэппи!") наконец выпустил первый трейлер о сериала «Летящие сквозь ночь». Премьера которого обещается уже этой осенью.

Фантастический захватывающий триллер, события которого происходят, естественно, в будущем, расскажет о восьми ученых и экстрасенсе-телепате, которые рванули к границе Солнечной системы на космическом корабле The Nightflyer. Ученые хотят наладить контакт с инопланетянами, но не так легок их путь к заветной цели.

Что ж, вряд ли конечно, Мартину удастся переплюнуть свое главное творение - "Песнь Льда и Пламени", но то, что на сериал обратят внимание за одно только его имя в титрах - это точно. Надо сказать, что "Летящие сквозь ночь" - это небольшой рассказ, так что второго сезона у сериала не будет.

Кстати, сам Джордж Мартин не будет принимать прямого участия в работе над сериалом (из-за обязательств перед HBO), однако его имя появится в списке исполнительным продюсеров.

В ролях: Гретхен Мол, Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тёрнер-Смит и Брайан Ф. О’Бирн.

В Сети появился тизер нового сериала по повести Джорджа Мартина.

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