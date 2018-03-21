2018-03-21T19:18:47+03:00
Наши права и льготы

В России началось тестирование мобильного приложения для получателей соцуслуг «Социальный навигатор»

Новый полезный сервис разработали эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
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Какие выплаты положены будущим мамам и семьям с детьми? Как оформляется больничный? Где получить технические средства реабилитации для людей с инвалидностью? Все это и не только теперь доступно в мобильном приложении Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) «Социальный навигатор». Приложение предоставит россиянам возможность быстро и своевременно получать необходимую информацию о любых социальных услугах.

Теперь не надо идти в региональное отделение Фонда или звонить на горячую линию. «Социальный навигатор» дает возможность не только получить всю необходимою информацию о социальных услугах, но и оставить своё обращение, которое будет обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки.

Как поясняют в Фонде, мобильное приложение «Социальный навигатор» на данный момент настроено под мобильную операционную систему Android версии 4.4 и выше. Публичное тестирование продлится до 6 апреля 2018 года. На время проведения тестирования мобильного приложения «Социальный навигатор» организована техническая поддержка. По всем вопросам можно общаться на электронную почту: sn-support@fss.ru.

НАША СПРАВКА

«Социальный навигатор» — новый канал взаимодействия с получателями социальных услуг на основе мобильного приложения. Это простой и удобный для граждан способ информирования о социальных услугах и организациях, которые их оказывают. Просто перейдите на сайт sn.fss.ru на любом удобном для вас гаджете и получите информацию об интересующих услугах.

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