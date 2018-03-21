СЕГОДНЯ 19:33 2018-03-21T20:09:47+03:00

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«КП» уже писала о том, что после выхода новой песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» коллеги короля российской поп-сцены организовали флешмоб в поддержку его хита в Инстаграме.Под хит артиста выделывал па на Мальдивах олимпийский чемпион Евгений Плющенко, Лолита отжигала в тапочках в аэропорту, актер Вячеслав Манучаров снял шуточную сцену в гримерке и многие другие знаменитости.

fkirkorov Под Киркорова пустился в пляс весь шоу-бизнес

- Отличное начало недели - вслед за Itunes новая песня поднялась на 1 место и в Google Play! - поделился со своими подписчиками в Инстаграме Филипп Киркоров.

fkirkorov Под Киркорова пустился в пляс весь шоу-бизнес

И тут же на просторах Инстаграма поднялась новая волна популярности песни Киркорова. Вот уже Андрей Малахов ваяет мини-клип на песню друга, Анна Калашникова отплясывает за кулисами шоу «Пусть говорят», руководитель телеканала «Муз-тв» Арман Давлетьяров делает «волну» в стиле Майкла Джексона под музыку Филиппа, Яна Рудковская на пляже вытанцовывает в купальнике.

fkirkorov Под Киркорова пустился в пляс весь шоу-бизнес

Кстати, многие уже сравнивают популярность «Цвет настроения синий» с хитом Psy «Gangnam Styl». Тогда после выхода клипа южнокорейского певца в Интернете появилось множество флешмобов и пародий. А Киркоров пока даже клип не выпустил. Остается догадываться, кто может сыграть главную роль в будущем клипе артиста. Поклонники Филиппа посоветовали ему провести переговоры с Дженнифер Лопес. Мол, известный фотограф Руслан Рощупкин даже представил, как это могло бы быть, наложив в Инстаграме на песню Киркорова откровенный танец Лопес.

kp_star_onlinekp Под Киркорова пустился в пляс весь шоу-бизнес

- Это бомба! - оценил креативное видео товарища Филипп Киркоров.