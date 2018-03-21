2018-03-21T20:17:20+03:00
Спасатель

Курсанты МЧС пройдут по Красной площади

В этот раз чеканить шаг на параде Победы будут представители двух вузов
Виктор ГУСЕЙНОВ@vguseynov
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На Параде Победы к курсантам Академии гражданской защиты присоединятся воспитанники Академии противопожарной службы.На Параде Победы к курсантам Академии гражданской защиты присоединятся воспитанники Академии противопожарной службы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Каждый день, курсанты Академии гражданской защиты тренируются на плацу, чтобы принять участие в Параде Победы на Красной площади. Для академии это будет уже семнадцатый парад, плюс в том году в парадном расчете МЧС России будут участвовать еще и курсанты академии противопожарной службы.

Курсанты Академии гражданской защиты на плацу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Курсанты Академии гражданской защиты на плацу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сюда отбираются только те курсанты, которые учатся на хорошо и отлично, у которых высокие показатели в спортивной и строевой подготовке. Курсант должен быть веселый, бодрый и счастливый что он здесь учится! - с гордостью описывает участников парада начальник академии, генерал майор Владимир Панченков.

Начальник Академии гражданской защиты, генерал-майор Владимир Панченков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начальник Академии гражданской защиты, генерал-майор Владимир Панченков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но, хотя с виду все эти парни и выглядят бодрыми, практически каждый опрошенный рассказывает, что невозможно не волноваться перед участием в параде.

Немного волнуется и Артем Америков. Для него этот парад будет уже восьмым. Несколько лет назад он закончил академию и теперь служит здесь командиром взвода курсантов командно-инженерного факультета.

Для академии это будет уже семнадцатый парад. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для академии это будет уже семнадцатый парад.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Каждый раз это новые эмоции. У меня дед прошел войну, участвовал во взятии Кенигсберга. И наша главная цель — отдать честь ветеранам, которых уже очень мало осталось. Показать, что мы им бесконечно благодарны.

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