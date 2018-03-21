Делегация Канады примет участие в ПМЭФ-2018

СЕГОДНЯ 20:00 2018-03-21T20:04:57+03:00

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Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Предполагается, что в состав делегации войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation,SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier и другие. Председатель национального совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии Жиль Бретон подтвердил намерение сформировать представительную канадскую делегацию на ПМЭФ в рамкахстратегического партнерства между CERBA и Фондом «Росконгресс». Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году.

Планируется такжепривлечь ведущих экспертов CERBA в области международной экономики, промышленности и дипломатии для оказания содействия и проведения консультаций при составлении контента мероприятий форума, привлечении спикеров и т. д.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, официальное партнерство между Ассоциацией СERBA и Фондом «Росконгресс» создает предпосылки для более активного участия Канады в ключевых международных экономических форумах России и углубления бизнес-отношений в будущем.

2 июня 2017 года в рамках ПМЭФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA). Признавая важность расширения и укрепления деловых отношений между Российской Федерацией и Канадой, стороны договорились о развитии общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях, о поддержании диалога по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, а также в сфере туризма и культурного взаимодействия. Соглашение подписали директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и председатель совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA) Лу Наумовский.