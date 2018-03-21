Пугачева окончательно помирилась с Резником: «Мы можем не общаться, но все ссоры только цементируют нашу дружбу!»

СЕГОДНЯ 20:11 2018-03-21T21:21:15+03:00

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В апреле Илья Резник отметит 80-летний юбилей. Поэт написал за эти годы множество хитов, но все-таки его «золотые песни» cпела Алла Пугачева.

Восемь лет назад Илья Рахмиэлевич и Алла Борисовна поссорились, не общались около семи лет.

- Главным виновником был Сергей Федотов из Российского авторского общества, - вспоминал в интервью «КП» Илья Резник. - За две с половиной тысячи песен в каталоге мне полагалось всего 35 тысяч рублей в месяц! К счастью, сейчас у меня все наладилось. Теперь мои права защищает юридическая компания.

Потепление в отношениях старых друзей наметилось в прошлом году, когда Резник попал в больницу. Пугачева позвонила поэту, предложила финансовую помощь.

- Когда у меня возникли серьезные проблемы со здоровьем, Алла узнала, позвонила мне, предложила помощь: деньги, лекарства, любую поддержку. Это было очень трогательно, - делится с «КП» Илья Рахмиэлевич. - Она передала мне внушительную сумму, которой нам с женой даже хватило, чтобы потом поехать отдохнуть в теплых краях.

Однако даже после этой трогательной истории Резник и Пугачева не пересекались на официальных и дружеских мероприятиях.

Но ради юбилея друга Алла Борисовна согласилась выступить на его творческом вечере в Кремле. Примадонна спела несколько песен Резника. Зрители отметили, что это было самое яркое выступление на концерте поэта.

- Мы с Ильей можем ссориться, расходиться, не общаться, но то, что мы делали, делаем... Может быть, не будем ничего больше делать... В любом случае все это только цементирует наши отношения, дружбу, любовь, - сказала со сцены Алла Пугачева. - Ты, Илья, выдающийся человек и великий поэт-песенник. Ты - счастливый человек, потому что твои песни ушли в народ.

5 ХИТОВ РЕЗНИКА

«Три счастливых дня»

«Фотограф»

«Как тревожен этот путь»

«Звёздное лето»

«Куда все уходят?»