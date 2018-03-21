2018-03-21T20:19:06+03:00
Экономика

Состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению IV Ялтинского международного экономического форума

Мероприятие провел глава Республики Крым, председатель Организационного комитета IV ЯМЭФ Сергей Аксенов
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Сергей АксеновСергей Аксенов
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В ходе заседания обсуждались вопросы об утверждении программы форума, подготовка культурной программы, участие иностранных делегаций и подготовка международных секций. Кроме того, были подняты вопросы о плане работы по информационному сопровождению и презентационной деятельности четвертого ЯМЭФ.

Сопредседатель Организационного комитета ЯМЭФ, председатель правления Фонда «ЯМЭФ», сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров рассказал о концепции IV Ялтинского международного экономического форума. Так, деловая часть мероприятий будет проходить 19, 20 и 21 апреля 2018 года. Главным в концепции проведения форума станет прогноз социально-экономического развития в мире, России и в ее регионах. В обычную программу добавятся новые экономические секции, такие как «Цифровая экономика» и прочие. Тема площадки форума — «Будущее мира. Будущее России».

Также 17 и 18 апреля будут проведены молодежные дни, в ходе которых проведут литературные встречи, открытые лекции, которые можно будет наблюдать в онлайн-режиме с помощью специального мобильного приложения. «При этом к нам добавились еще несколько соорганизаторов, таких как Совет молодых дипломатов, Молодежный парламент и ряд других авторитетных российских молодежных организаций, которые помогут значительно повысить статус наших молодежных встреч», — проинформировал сопредседатель Оргкомитета.

Представители деловых кругов Китая заинтересованы в том, чтобы собирать в Крыму оборудование, используемое для обеспечения работы блокчейн-технологий, сообщил в ходе заседания оргкомитета заместитель председателя Совета министров Республики Крым — Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

«На нас выходят китайские инвесторы, работающие в сфере блокчейн-технологий, в распоряжении которых находятся значительные средства, — сказал господин Мурадов. — В качестве первого пилотного проекта они на базе нашего технопарка — а у нас индустриальные парки уже запланированы, и вскоре мы должны перейти к их созданию, — хотят подписать соглашение о сборке здесь оборудования для блокчейн-технологий. Это высокотехнологичное электронное оборудование, которое они могли бы собирать, используя условия крымской Свободной экономической зоны».

Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ предложил предусмотреть подписание на полях ЯМЭФ-2018 международных документов о реализации данных проектов. «Это мог бы быть меморандум о сотрудничестве в области блокчейн-технологий», — сказал господин Мурадов, отметив, что считает это направление сотрудничества важным и перспективным.

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