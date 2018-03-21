Наркоз действует на растения так же, как и на людей

СЕГОДНЯ 21:25 2018-03-21T21:25:13+03:00

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Чувствуют ли растения, как животные? Или, может быть, даже, как люди, обладают сознанием? Ответ на этот вопрос уже не так очевиден, как казалось совсем недавно. Ряд авторитетных ученых, например, профессор Флорентийского университета Стефано Манкузо и профессор Института клеточной и молекулярной ботаники Университета Бонна Франтишек Балушка активно продвигают в научных кругах идею «интеллекта растений». «Комсомолка» уже писала об их исследованиях в материале «Ученые признали растения нашими братьями по разуму» . Недавно в научном журнале Annals of Botany появилась статья, где описывается крайне любопытный эксперимент, который проводили Балушка, Манкуза и их коллеги. Биологи решили проверить, как влияет на деятельность растений наркоз. Да-да, самый обыкновенный наркоз, используемый для обезболивания во время хирургических операций. У людей он вызывает торможение центральной нервной системы, потерю сознания и чувствительности к боли. Но ведь растения не обладают нервной системой! Значит, по идее, они никак не должны реагировать на анестезию.

Для эксперимента в обычном садовом магазине были приобретены семена кресс-салата, горох, Венерина мухоловка (вид хищных растений) и мимоза стыдливая. О последнем приобретении стоит рассказать отдельно. Ученые открыли, что мимоза стыдливая обладает целым букетом сверхспособностей. Во-первых, ее листья чувствительны к прикосновениям и свертываются, если их коснешься (отсюда и название - стыдливая). Однако мимоза способна запоминать и различать «нахалов», которые ее домогаются. Если прикосновение какого-то субъекта не наносит вреда растению, то следующий раз мимоза не станет стыдиться и не будет тратить энергию на то, чтобы сворачивать листья. Более того, мимоза способна защищаться от нападений, выбрасывая в воздух гремучий коктейль отравляющих веществ - метансульфоновую, молочную, пировиноградную кислоты и разные соединения серы. Но химическую атаку мимоза начинает только в том случае если враг - живое существо, например, пасущийся скот. А если повреждения наносятся металлом или стеклом, растение не реагирует, словно понимает, что в этом случае отравляющие вещества бесполезны.

Под воздействием анестетика венерина мухоловка впадает в анабиоз.

Так вот, все эти растения подвергались воздействию разных анестетиков. Среди них фигурировали лидокаин, диэтиловый эфир, ксеноновый наркоз, при котором используется инертный газ ксенон.

- Мы были поражены, что разные по механизму действия анестетики вызывали очень похожее воздействие на людей, животных и растения, - признался один из авторов исследования профессор Франтишек Балушка. - Достаточно было обработать корни рассады мимозы лидокаином, чтобы побеги утратили способность «схлопываться» при касании. После воздействия эфира усики гороха прекращали свои автономные поисковые движения и безжизненно скручивались. А Венерина мухоловка впадала в анабиоз и насекомые могли безнаказанно прогуливаться по ее листьям-ловушкам. Когда действия наркоза было исчерпано, растения восстанавливали свои функции.

Напрашивается вывод, что растения и животные должны иметь общую биологическую основу, которая нарушается анестетиками. Ученые предполагают, что растения теряют способность к движению, поскольку анестетики блокируют так называемые потенциалы действия - волны возбуждения, которые перемещаются по мембране живой клетки. Эти биоэлектрические потенциалы являются физиологической основой нервного импульса.

После воздействия эфира усики гороха безжизненно скрутились.

В исследовании нет утверждений о том, что эти эксперименты подтверждают наличие органов чувств и тем более сознания (как свойство высшей нервной системы человека) у растений. Но, вероятно, у растений и животных все же значительно больше общего, чем нам казалось раньше.

Впрочем, многие ученые призывают поклонников идеи «интеллекта растений» не увлекаться антропоморфизмом - механическим наделением неодушевленных объектов человеческими чертами.

Достаточно было обработать мимозу лидокаином, чтобы побеги утратили способность «схлопываться» при касании (справа).

- Известно, что некоторые виды бактерий так же теряют подвижность при воздействии паров диэтилового эфира, - написал в своем твиттере известный биолог Софиен Камун, ведущий научный сотрудник лаборатории Сейнсбери Великобритания). - Но ведь никому же не придет в голову утверждать, что бактерии обладают сознанием!