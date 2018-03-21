Российское антидопинговое агенство не восстановили в правах

СЕГОДНЯ 20:31 2018-03-21T20:34:23+03:00

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Вчера ВАДА проводила в Лозанне свой симпозиум, где решала: восстановить Российское антидопинговое агентство РУСАДА в правах, или нет. Посидели, поговорили, выслушали нового руководителя РУСАДА Юрия Гануса и фактически разошлись ни с чем.

Ситуация оказалась патовой - от России вновь требуют полностью признать доклад Макларена, а вместе с ним и наличие государственной системы допинга. Плюс, отдать допинг-пробы, арестованные по делу Родченкова. Ни то ни другое Россия делать не собирается, а ВАДА, похоже, такая ситуация устраивает. Мало того, что она держит нас на крючке, так еще и зарабатывает на этом деньги. Как известно, наших спортсменов теперь проверяет английская антидопинговая лаборатория, которой мы за это платим. И это при том, что все другие 27 пунктов, обозначенных в дорожной карте, Россия выполнила.

Сколько это будет длится - сказать сложно. Но больше всего в этой ситуации жаль наших спортсменов, особенно легкоатлетов, ведь Всероссийская федерация легкой атлетики тоже дисквалифицирована. А это значит, что наши легкоатлеты вообще рискуют пропустить сезон. После того, как наши спортсмены триумфально выступили на зимнем чемпионате мира в Лондоне под белым флагом (завоевали два золото в прыжках в высоту и серебро в прыжках с шестом), один из международных чиновников заявил, что россиян, пока не восстановят РУСАДА, вообще приглашать не будут.

Также без признания РУСАДА скорее всего не будет восстановлен в правах и Паралимпийский комитет России, а значит, и здесь наши спортсмены будут выступать в лучшем случае в нейтральном статусе. И еще не понятно, пригласят ли их на Летние Паралимпийские игры через два года.