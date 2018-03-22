Скандий: от мусора до космоса

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-21T21:41:45+03:00

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В некоторых странах промышленный и бытовой мусор - экологическая беда, и все чаще по телевизору мы видим гигантские мусорные пятна и даже острова, к примеру, в Тихом океане из скоплений пластика и других не переработанных материалов.

Где-то, в той же Норвегии, переработанным мусором топят дома, соседняя Швеция еще больше преуспела: там не только перерабатывают почти 100% мусора, но еще и импортируют его, чтобы зарабатывать деньги.

В России пока еще не могут похвастаться передовыми технологиями по переработке бытовых отходов, но вот промышленных - вполне! И российские ученые, и бизнес давно поняли, что отходы - это не только головная боль, но если подойти к этому с умом - еще и уникальные возможности. Природные ресурсы сокращаются, а экологическое законодательство в нашей стране - одно из самых строгих в мире, поэтому компании заинтересованы в максимально безотходном производстве, которое может стать новым источником нового сырья.

Немного истории. Мало кто знает, что обшивка советского космического челнока «Буран» была сделана из алюмоскандиевого сплава. Такой сплав очень удобен в конструкциях самолетов, ракет, скоростных поездов и автомобилей. Он обладает также радиационной стойкостью, что позволяет использовать его в разных отраслях гражданской промышленности. В течение многих лет СССР занимал первое место в мире по получению скандия. Если во всем мире добывались сотни килограммов, то в СССР ежегодная добыча достигала 10 тонн!

Откуда добывался советский скандий? Металл этот рассеянный, но он отчетливо концентрируется в рудах урана, титана, железа, алюминия, редкоземельных элементов, а также фосфорного сырья. Содержание скандия в них достигает всего 100 - 500 г на тонну, что превышает его среднее содержание в земной коре. Однако развал СССР привел к масштабной потере не только конкретных предприятий, но и многих высоких технологий. Скандиевое производство - из их числа.

С тех пор как Китай - главный производитель скандия - сократил экспорт, цены на металл резко пошли вверх. Это, с одной стороны, немного притормозило широкое проникновение скандия в новые сферы, а с другой - стало стимулом все-таки придумать способ снизить стоимость его производства.

Российские ученые долго бились, чтобы создать промышленно рентабельные технологии получения этого дорогого, но нужного металла, применяемого в гражданском авиастроении, производстве автомобильных деталей и даже - спортивной экипировки. Удалось это сделать специалистам инженерно-технологического центра компании РУСАЛ, которые смогли создать прорывную технологию получения из отходов алюминиевого производства, так называемого красного шлама, товарной продукции - оксида скандия чистотой более 99%.

Это первая технология в мире, которая может быть встроена в действующее алюминиевое производство и не приводит к дополнительной нагрузке на экологию. Логика процесса проста и прагматична. Отходы, которые теперь используются для производства скандия, изначально складировались на шламовых полях, что требует значительных средств. В свое время компания решила, по сути, направить эти деньги не на рост количества отходов, а на поиск путей их переработки во что-то полезное. Работа над технологией шла не один год. В 2016 году была получена опытная партия, а в 2018 году планируется просчитать все детали для строительства промышленного производства в России. Это тот случай, когда новые технологии решают сразу три задачи - экологическую (переработка отходов производства), производственную (новый товар) и экономическую (получение прибыли).

Может быть, скоро в нашей стране и бытовые отходы перестанут быть нагрузкой прежде всего для жителей домов, расположенных рядом с городскими свалками, а станут для бизнесменов прибыльным делом.