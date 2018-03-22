2018-03-22T00:47:25+03:00
Спорт

«Он тяжело болел»

На 73-м году жизни не стало Юрия Шаталова. Замечательного хоккеиста, который в конце 60-х выступал за легендарный ЦСКА, где играл в паре в защите с Александром Рагулиным
Максим ЧИЖИКОВ
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Юрий Шаталов 10 лет выступал за «Крылья Советов». Фото: ТАССЮрий Шаталов 10 лет выступал за «Крылья Советов». Фото: ТАСС
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А затем, отслужив срочную службу, Шаталов перешел в «Крылья Советов», которые в 1974 году сенсационно стали чемпионами СССР, обойдя ЦСКА на 10 очков! В том же году Шаталов в составе «Красной машины» стал чемпионом мира.

Мы позвонили его партнеру по сборной СССР Юрию Ляпкину, с которым Шаталов в последние годы играл в команде «Легенды хоккея».

- Юрий Евгеньевич, мы просто все в шоке от смерти Шаталова… Говорят, что самоубийство. Мол, у него был рак и он боялся распространения метастаз. Он болел?

- Да, он болел в последнее время, в конце прошлого года у него была сложная операция. Тяжело восстанавливался.

- Когда вы с ним в последний раз общались?

- Где-то месяц я его не видел… Он отпросился, сказал, что своему здоровью будет уделять побольше времени…

- А до этого он постоянно играл за команду «Легенды хоккея»?

- Нет, после перелома ноги, который он получил в 2014 году, он уже почти не выходил на лед. Но ходил с ребятами в баню, общался, все было нормально…

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