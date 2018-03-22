«Он тяжело болел»
А затем, отслужив срочную службу, Шаталов перешел в «Крылья Советов», которые в 1974 году сенсационно стали чемпионами СССР, обойдя ЦСКА на 10 очков! В том же году Шаталов в составе «Красной машины» стал чемпионом мира.
Мы позвонили его партнеру по сборной СССР Юрию Ляпкину, с которым Шаталов в последние годы играл в команде «Легенды хоккея».
- Юрий Евгеньевич, мы просто все в шоке от смерти Шаталова… Говорят, что самоубийство. Мол, у него был рак и он боялся распространения метастаз. Он болел?
- Да, он болел в последнее время, в конце прошлого года у него была сложная операция. Тяжело восстанавливался.
- Когда вы с ним в последний раз общались?
- Где-то месяц я его не видел… Он отпросился, сказал, что своему здоровью будет уделять побольше времени…
- А до этого он постоянно играл за команду «Легенды хоккея»?
- Нет, после перелома ноги, который он получил в 2014 году, он уже почти не выходил на лед. Но ходил с ребятами в баню, общался, все было нормально…