Валерий Сюткин: В девяностые на наших концертах бандиты от восторга стреляли

СЕГОДНЯ 01:04 2018-03-22T00:51:56+03:00

Стильные наряды для выступлений Валерий Сюткин и его коллеги по группе «Браво» искали на блошиных рынках по всей стране. Фото: Дмитрий Коробейн/РИА Новости

Изменить размер текста: A A

Это неожиданно: Валерию Сюткину уже 60 лет. Но он по-прежнему, говоря словами песни группы «Браво», - «то, что надо». Молод (но не молодится), подтянут, улыбчив, легок в общении. Один из самых часто заказываемых артистов на тусовках элиты.

- Выдающийся американский психиатр Милтон Эриксон говорил о том, что ему повезло: в 17 лет он переболел полиомиелитом. И болезнь помогла ему достичь высот… А что в вашем случае стало главной движущей силой, которая привела вас к успеху?

- Ну полиомиелитом я не болел. Хотя ветрянка имелась. А успеха часто достигают те, кто просто ставит перед собой задачу быть успешным и выбирает любимое дело. Не важно - большие деньги оно приносит или маленькие, какие времена это ремесло переживает. Если вы спросите: кто эти люди? Я перед вами. Все мое поколение под влиянием Beatles взялось за электрические гитары, мы их даже на уроках труда выпиливали. Но большинство занялось другими делами, а меня крепко зацепило. Я двигался к этой цели - играть не просто музыку, а именно свою. Поэтому я, как говорят на бильярдных турнирах, по нижней сетке ударил: сначала пять лет областных гастролей - по Кировской и Костромской областям, потом работа по всей стране, потом уже Москва и Санкт-Петербург, хотя я сам - коренной москвич.

- Девяностые годы были очень тяжелыми для наших артистов: безденежье и отсутствие интереса к творчеству. Как вы их пережили?

- Они были и правда очень сложными. Но я как раз с 90-го по 95-й год работал фронтменом в группе «Браво». Это были самые насыщенные времена. Поэтому я не успел испугаться. И говорю авторитетно: будьте заняты. Когда вы заняты, к вам ничего лишнего не прилипает - ни болезни, ни плохие истории. Это самое эффективное и дешевое лекарство на земле.

- У вас в то время были проблемы с бандитами?

- Главный наш козырь был в том, что мы работали всегда вживую. И когда ты выходишь после концерта в рубашке, которую можно выжимать, а к тебе подкатывают какие-то личности и просят: «Эй, сыграй еще!», то я имел полное право сказать, глядя им в глаза: «Все, мы трудовые обязательства выполнили, надо доплачивать за дополнительную работу». И когда ты прав, то это дает тебе и смелость, и отвагу. Но были тяжелые времена - и стреляли во время концертов в потолок, выражая восторг. В Казани в 92-м году был «эпохальный» Съезд деловой молодежи - у-у-у…Там такая «деловая» публика была: пистолет за пояс брюк - и давай веселиться под «Московский бит»…

- Вы пришли в группу, после того как ушел Женя Осин. Он, как и многие, начал выпивать и выпал из музыкальной обоймы. Как вам удалось удержаться от соблазнов?

- Меня не назовешь идеальным. Можно после концерта, можно до, но не вместо. Только умеренное и добровольное самоограничение. Это, кстати, и есть свобода от вредных привычек.

- Вы работали с Муслимом Магомаевым и со многими другими легендами. С кем было сложнее всего?

- С Магомаевым, Хилем и Миансаровой - да, были дуэты. Когда мама услышала, как Муслим Магометович исполнил со мной песню «Браво» «Лучший город земли», сказала, что жизнь удалась, - это был ее главный кумир.

- Могли ли вы об этом мечтать, когда работали проводником на железной дороге…

- Закон о тунеядстве обязывал где-то работать. И я подбирал профессии с ненормированным рабочим днем, чтобы оставалось больше времени для игры на танцах.

- Говорят, что для мужчины очень важно удачно жениться. Вы со своей супругой Виолой, по-моему, очень много лет вместе…

- В этом году праздновали 25-летие. Удачный брак - это работа: нужно уметь уступать, слушать друг друга, молчать вдвоем. И тогда все будет нормально.

Главные хиты:

«7 тысяч над землей»

«Московский бит»

«Как жаль»

«Я то, что надо»

«Вася»

«Добрый вечер, Москва»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валерий СЮТКИН родился в Москве в 1958 году. В 11 лет увлекся музыкой, услышав музыкальную заставку к телепередаче. После школы отдал долг стране, отслужив в Дальневосточном военном округе. После дембеля работал грузчиком, затем проводником. Первой его группой стал коллектив «Телефон», затем была работа в группе «Зодчие», где также работал Юрий Лоза. В 89-м году вместе с группой «Фэн-о-Мэн» выступал на разогреве у Михаила Боярского. С 1990 по 1995 год был солистом в «Браво». Затем ушел из группы из-за творческих разногласий с Евгением Хафтаном. Успешно занимается сольной карьерой. Был женат трижды: от первого брака - дочь Елена (1980 г. р.), от второго - сын Максим (1987). С 1993 года женат на Виоле Сюткиной, в этом браке родилась дочь Виола (1996).