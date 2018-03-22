2018-03-22T00:54:44+03:00
Телевизор

Самый страшный в мире Кен приехал в Россию в поисках Барби

Парень сделал более 60 операций и превратился в пластмассовую куклу
Антонина ВЕТКИНА
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Родриго до операций... Фото: youtube.comРодриго до операций... Фото: youtube.com
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В Москву приехал «самый известный в мире живой Кен» - британский бразилец Родриго Алвес, которым можно пугать непослушных детей.

Родриго посвятил годы на то, чтобы стать максимально похожим на дружка куклы Барби. Когда-то он был вполне себе симпатичным парнишкой, но в 17 ему показалось, что он недостаточно красив. Как назло на него свалилось наследство, и деньги на пластические операции у него были. Алвес ложился под нож более 60 раз, потратив в районе полумиллиона долларов, и в результате превратился в лишенного мимики пластмассового монстра. Он исправлял нос, форму лица, пересаживал волосы на голове, вживлял импланты, имитирующие бицепсы, грудные мышцы и кубики на животе и даже удалил 4 ребра ради тонкой талии. Сейчас ему 34, и он доволен собой, хоть и считает, что некоторые операции делал зря.

...и после. Фото: Канал ТНТ

...и после. Фото: Канал ТНТ

В России Алвес якобы собирается найти себе невесту, для чего посещает телешоу. Сегодня он появится в «Доме-2». То ли потому, что в этой программе немало странных участников и у него есть шансы познакомиться с близкими по духу людьми. То ли для того, чтобы наглядно предостеречь тех, кто тоже не прочь поэкспериментировать со своей внешностью.

«Дом-2». 22 марта, 23.00, ТНТ.

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