2018-03-22T11:03:42+03:00
Звезды

«Призрак оперы» Уэббер посвятил второй жене, а счастье нашел с третьей

22 марта отмечает 70-летие британский композитор, автор нескольких легендарных мюзиклов и рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» [видео]
Анна УДОВИДЧЕНКО
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Эндрю Ллойд Уэббер написал 18 мюзикловЭндрю Ллойд Уэббер написал 18 мюзикловФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Его называют самым успешным композитором всех времен. А еще – королем музыкального театра. Эндрю Ллойд Уэббер написал 18 мюзиклов, из которых самые известные - «Призрак оперы», «Кошки», «Иисус Христос – суперзвезда» - идут на сцене десятилетиями. При этом композитор мастерски умеет их продавать – владеет правами на прокат всех своих музыкальных спектаклей. Входит в сотню самых состоятельных жителей Великобритании, ему принадлежат шесть лондонских театров. Репутацию маэстро не испортил даже провал в 2013-м последнего мюзикла «Доктор Уорд» (о самом громком шпионском скандале прошлого века «деле Профьюмо»). И то, что до «Доктора Уорда» у Уэббера были, по его же признанию, неудачные 20 лет, когда он не написал ни одного хита. Критики злорадствовали: мол, «накопил не только миллиарды фунтов стерлингов, но и крупные запасы спеси». Ну да, и на маэстро бывает проруха. Да только удач в его творчестве было гораздо больше. Вспоминаем яркие моменты биографии именитого юбиляра.

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Andrew is so rock ready! #TeamALW. #Repost @nytimes At a glance, @andrewlloydwebber the composer of Cats, Evita and The Phantom of the Opera might be the least likely person to produce and compose a musical about pent-up prep-schoolers who learn to stick it to the man. But he s done just that for the Broadway adaptation of the 2003 Jack Black comedy School of Rock (@sormusical). I haven t written a score that s going to change the Western world or the musical as we presently know it. Andrew said of the $16 million show. But I just hope it s fun. @sormusical is in previews and opens on December 6. @damonwinter photographed the 67-year-old composer and musical-theater impresario in Midtown Manhattan.
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Три жены, пятеро детей

«The мusic of the night» из "Призрака оперы", исполняют Майкл Кроуфорд и Сара Брайтон.

Вот уже 27 лет сэр Эндрю счастлив с третьей женой Мэдлин Астрид Гордон, в прошлом - жокеем. У них трое детей.

Первую жену Уэббера Сару Тюдор Хьюджил называли милой и кроткой, но считали простушкой. Тем не менее супруги прожили 11 лет, растили сына и дочь. Все рухнуло, когда к Эндрю на прослушивание пришла начинающая певица Сара Брайтман. Она начала петь, и он – влюбился в ее голос. А когда разглядел, что Сара еще и очень привлекательна, «пропал» окончательно. Специально для нее написал мюзикл «Призрак оперы» по роману Гастона Леру о великом композиторе, продавшем душу дьяволу ради славы и… влюбившемся в голос юной певицы. Точь-в-точь, как у Уэббера с Сарой.

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#regram @illoydwebber #TeamALW #prouddaughter #phantom30 @emiliomk
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Два года они были любовниками, пока Эндрю не решился на развод. Первой семье оставил $750 000. А уже через две недели закатил грандиозную свадьбу с венчанием в англиканском соборе. Торжество произошло в день рождения маэстро и в день премьеры очередного мюзикла «Поезд звездного света». Уэббер обожал Сару, но она не хотела детей, была увлечена только карьерой, а в какой-то момент еще и стала популярнее мужа.

Тогда в его жизни появилась Мэдлин, полная противоположность изысканной Сары. Яркая, веселая. На 14 лет младше маэстро. Но главное - она умела слушать не только музыку Эндрю, но и самого Эндрю. Мэдлин - бывшая спортсменка, обожает верховую езду и лошадей, а в молодости даже запустила собственную линию по производству одежды из кожи и замши. Умница, одним словом.

Вот уже 27 лет сэр Эндрю счастлив с третьей женой Мэдлин Астрид Гордон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот уже 27 лет сэр Эндрю счастлив с третьей женой Мэдлин Астрид ГордонФото: GLOBAL LOOK PRESS

У каждого мюзикла есть «фишка»

У мюзиклов Уэббера необычные и разнообразные сюжеты, и у каждого есть своя «фишка». Самый первый – «Такие, как мы» - о бездомных детях, его композитор написал, будучи совсем юным. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (1970) - синтез рок-музыки и классики - вообще стала прорывом. Первым Иисуса спел Ян Гиллан из «Deep Purple». «Звездный экспресс» (1981) - единственный в мире спектакль, где все артисты выступают на роликах. Знаменитые «Кошки» созданы по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернза Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». И, конечно, самый зрелищный и самый успешный мюзикл «Призрак Оперы» (1986). Большая ставка в нем сделана на технические спецэффекты. Так, в сцене, когда призрак везет Кристину на лодке по подземной реке, зрителям казалось, что перед ними – настоящая река. А в финале с потолка падала хрустальная люстра.

Устраивает фестивали в своем имении

"Иисус Христос - суперзвезда", ария Иисуса, исполняет Ян Гиллан.

Эндрю Ллойд Уэббер в 1992-м был возведен королевой в рыцари, а позже ему был дарован титул барона. Теперь маэстро именуют лордом Ллойд Уэббером, бароном Сидмонтонским. Сидмонтонским называется и ежегодный летний фестиваль искусств, который Уэббер проводит в собственном имении в Хэмпшире. По традиции, именно здесь маэстро представляет «узкому кругу» песни из будущих мюзиклов.

«Если бы не Мадонна…»

По мотивам мюзиклов Уэббера снято несколько фильмов. А в экранизации «Эвиты» (о первой леди Аргентины Эве Перон) главную роль сыграла поп-королева Мадонна.

- Если бы не она, фильма «Эвита» бы вообще не было! – как-то откровенничал Уэббер в интервью «КП». - Этот мюзикл был написан совершенно не для нее, у Мадонны несколько другой голос. Но она буквально загорелась желанием исполнить главную роль и приложила к этому фантастические усилия. Она работала со своим голосовым диапазоном и блестяще справилась с партией.

А вот киноверсия «Призрака» сорвалась из-за развода Уэббера с Сарой Брайтман, исполнительницей роли Кристины.

Котов назвал Сергей и Дмитрий

Есть информация, что Эндрю пытался сочинить мюзикл по роману Булгакова «Мастер и Маргарита», но работа не заладилась, и он бросил. А вообще у него к русским творцам трепетное отношение.

- Папа приучал меня к русской музыке с детства. В шесть лет я записал свою первую виниловую пластинку, где исполнял «Щелкунчика» Чайковского и «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, - рассказывал композитор. - Тогда же Прокофьев стал моим любимым композитором. А за «Петю и волка» я ему даже завидую! Почему не я это сочинил? Признаюсь: своих русских голубых котов назвал в честь Прокофьева и Шостаковича - Сергеем и Дмитрием.

andrewlloydwebberandrewlloydwebber
Yesterday, Andrew Lloyd Webber welcomed HRH Prince Charles to the Prince's Trust #CelebrateSuccess Awards hosted at the London Palladium. Guests were also treated to a performance of Teacher's Pet from the London cast of School of Rock the Musical. #TeamALW
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Победил рак

В 2009 году у композитора обнаружили рак простаты. Причем случайно - во время лечения кишечной инфекции. Уэббер даже выставил на продажу четыре своих театра, чтобы уменьшить долги. Ходили слухи, что дела у маэстро плохи и он уже готовит завещание. К счастью, обошлось. Опухоль выявили на ранней стадии и вовремя удалили. Так что Уэббер в строю, и, будем надеяться, еще порадует нас новыми хитами.

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