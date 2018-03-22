2018-03-22T14:01:25+03:00
Происшествия

Почтальон дала отпор грабителю с битой

Отважная женщина получила ранение, но не отдала пенсии, которые разносила старикам
Владимир НИКОЛАЕВ
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Сотрудниками филиала подано заявление в правоохранительные органыСотрудниками филиала подано заявление в правоохранительные органыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Происшествие случилось 21 марта в райцентре Дубовка Волгоградской области. Почтальон местного отделения № 404002 Елена Коротина разносила по участку пенсии и социальные пособия. Вдруг во дворе одного из частных домов на нее напал грабитель с битой и в маске. Прямо средь бела дня! Ударил сзади по голове и попытался выхватить сумку с деньгами. Не тут-то было.

Отважная женщина так вцепилась в сумку, что у грабителя не хватило сил выхватить ее. Видя, что ничего из его затеи не получается, и опасаясь, что на крики женщины сбегутся люди, преступник бросился наутек.

А храбрую женщину доставили в больницу, оказали ей необходимую медпомощь и, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Почты России, сейчас она уже находится дома.

Руководством Волгоградского филиала Почты России принято решение о поощрении Елены Коротиной за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

«Сотрудниками филиала подано заявление в правоохранительные органы, оказывается необходимое содействие полиции в установлении всех деталей произошедшего и поимке скрывшегося с места преступления злоумышленника», сообщили в Почте России.

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