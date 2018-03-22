Опубликовано видео наезда беспилотника Uber на пешехода

СЕГОДНЯ 14:03 2018-03-22T14:08:54+03:00

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“И что тут такого?” - спросит большинство россиян, буквально выросших на шокирующих видео с авторегистраторов. Люди, увы, гибнут на дорогах ежедневно. Между тем, ДТП в американской Аризоне, скорее всего, серьезно затормозмозит технический прогресс. Человека впервые убил автомобиль-беспилотник. Женщина 49 лет перебегала дорогу в неположенном месте в ночное время, с собой у нее был велосипед. Автопилот внедорожника Volvo от Uber не успел среагировать и сбил её. Скорее всего, предотвратить аварию было крайне сложно. Во всяком случае, сделать это не смог и человек-контролёр - он находился в беспилотнике (испытывать такие автомобили на дорогах общего пользования без участия человека запрещено). Полиция, кстати, признала, что автопилот не виноват, ДТП произошло по вине пешехода.

У беспилотных автомобилей довольно много противников (и после аризонской трагедии явно не станет больше). Главный их аргумент: кто будет нести ответственность в случае ДТП - разработчик искусственного интеллекта или производитель автомобиля? Ведь чтобы это выяснять в каждой конкретной ситуации, нужно будет проводить длительные и дорогостоящие экспертизы, судиться… Между тем, роботу предлагается доверить очень уж важный выбор: например, куда направить такси, у которого отказали тормоза и в котором сидит пассажир, - в толпу пешеходов или в столб? В первом случае будет много жертв. Во втором - как минимум одна. Но “оба хуже”, как говорится.

Есть довольно впечатляющая цифра. В США посчитали: если хотя бы 10% всех автомобилей в стране станут беспилотными, это позволит за год спасти 1 тысячу человек, погибающих сегодня из-за ошибок водителей. Роботы ошибаются намного - в десятки раз! - реже, чем люди. Но этот довод люди не слышат. Новости о том, что “роботы убивают людей”, куда более привлекательны.