Forbes выяснил, каким российским банкам можно доверять, а каким - не очень
Forbes опубликовал рейтинг "100 надежных российских банков". Первое место занимает Росбанк. Затем идут Юникредит банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Ситибанк. На нижних строчках Юг-Инвестбанк (последнее место), Энергобанк, Руснарбанк, банк «Хлынов» и Энерготрансбанк.
В своем расчете Forbes учитывал рейтинги, которые присвоили банкам ведущие рейтинговые агентства — международные и российские.
- По этим рейтингам можно судить о надежности банков. Присваивая их, рейтинговые агентства смотрят на качество активов кредитных организаций, структуру их бизнеса, оценивают риски невозврата кредитов, бизнес-модель банков, — пояснил управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.
В нынешнем рейтинге Forbes новый лидер. Раньше им был Сбербанк, которые теперь спустился на 4 строчку. В этом году первым стал Росбанк, поднявшийся на финансовый пьедестал с третьей позиции.
Этот рейтинг — не вещь в себе. Он вполне может стать подспорьем человеку, который будет решать, в какой банк отнести свои деньги (такой, чтобы у него завтра не отозвали лицензию).
- Рейтинг может быть одним из индикаторов при принятии финансового решения. Если он очень высокий, то в надежности такого банка сомневаться не приходится, — уверен Павел Самиев.
- Вкладчики, безусловно, могут ориентироваться на кредитный рейтинг, который отражает вероятность дефолта банка, – согласен ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
А вот у начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего иное мнение.
- Рейтинг Forbes выглядит удивительно: верхние три позиции оккупировали банки, принадлежащие иностранным банковским группам: Росбанк – дочка французской Societe Generale, Юникредит банк – дочка итальянской UniCredit и Райффайзенбанк – дочка австрийского Raiffeisen Bank International AG. А ведь дальнейшее распространение антироссийских санкций может ударить бумерангом по российским дочкам иностранных групп, вплоть до введения в них временной администрации. Российские госбанки гораздо более устойчивы по отношению к санкциям, – считает эксперт.
ТОП-10 российских банков по версии Forbes
1. Росбанк
2. Юникредит банк
3. Райффайзенбанк
4. Сбербанк
5. Ситибанк
6. Нордеа банк
7. ВТБ
8. Банк оф Чайна
9. Интеза
10. Газпромбанк