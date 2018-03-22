Forbes выяснил, каким российским банкам можно доверять, а каким - не очень

СЕГОДНЯ 14:37 2018-03-22T15:30:13+03:00

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Forbes опубликовал рейтинг "100 надежных российских банков". Первое место занимает Росбанк. Затем идут Юникредит банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Ситибанк. На нижних строчках Юг-Инвестбанк (последнее место), Энергобанк, Руснарбанк, банк «Хлынов» и Энерготрансбанк.

В своем расчете Forbes учитывал рейтинги, которые присвоили банкам ведущие рейтинговые агентства — международные и российские.

- По этим рейтингам можно судить о надежности банков. Присваивая их, рейтинговые агентства смотрят на качество активов кредитных организаций, структуру их бизнеса, оценивают риски невозврата кредитов, бизнес-модель банков, — пояснил управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

В нынешнем рейтинге Forbes новый лидер. Раньше им был Сбербанк, которые теперь спустился на 4 строчку. В этом году первым стал Росбанк, поднявшийся на финансовый пьедестал с третьей позиции.

Этот рейтинг — не вещь в себе. Он вполне может стать подспорьем человеку, который будет решать, в какой банк отнести свои деньги (такой, чтобы у него завтра не отозвали лицензию).

- Рейтинг может быть одним из индикаторов при принятии финансового решения. Если он очень высокий, то в надежности такого банка сомневаться не приходится, — уверен Павел Самиев.

- Вкладчики, безусловно, могут ориентироваться на кредитный рейтинг, который отражает вероятность дефолта банка, – согласен ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

А вот у начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего иное мнение.

- Рейтинг Forbes выглядит удивительно: верхние три позиции оккупировали банки, принадлежащие иностранным банковским группам: Росбанк – дочка французской Societe Generale, Юникредит банк – дочка итальянской UniCredit и Райффайзенбанк – дочка австрийского Raiffeisen Bank International AG. А ведь дальнейшее распространение антироссийских санкций может ударить бумерангом по российским дочкам иностранных групп, вплоть до введения в них временной администрации. Российские госбанки гораздо более устойчивы по отношению к санкциям, – считает эксперт.

ТОП-10 российских банков по версии Forbes

1. Росбанк

2. Юникредит банк

3. Райффайзенбанк

4. Сбербанк

5. Ситибанк

6. Нордеа банк

7. ВТБ

8. Банк оф Чайна

9. Интеза

10. Газпромбанк