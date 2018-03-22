1 апреля китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» может упасть на Сочи

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-22T15:46:02+03:00

Астрономы назвали города Земли, которым грозит «бомбардировка» из космоса. И это не первоапрельская шутка.

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Эксперты продолжают прикидывать, куда упадет сходящая с орбиты китайская космическая станция «Тяньгун-1». Согласно предварительным прогнозам, сделанным экспертами Европейского космического агентства (European Space Agency — ESA), не сгоревшие в атмосфере детали будут сыпаться в полосе, которая ограничена 43 градусами Северной широты и 43 градусами Южной широты. Холгер Крэг (Holger Krag), глава департамента агентства, который непосредственно занимается космическим мусором (Head of ESA’s Space Debris Office), комментируя прогнозы, полностью исключил вероятность того, что станция упадет где-нибудь за изначально обозначенными пределами.

Европейцев вскоре поправили американцы из The Aerospace Corporation — исследовательской организации, работающей на ВВС США. Они чуть сузили «полосу падения» до 42,7 градуса с северной и южной сторон.

И вот на днях появилось очередное уточнение — опять от ESA. Эксперты составили своего рода карту наиболее вероятных мест падения станции и указали крупные города, которым грозит бомбардировка из космоса. В России в зону поражения попали Сочи и Владивосток.

Карта падения китайской станции: в красных полосах - наиболее вероятные места.

Время падения пока не определено. Но прогнозируемый «временной промежуток» постепенно сужается. Если прежде он простирался аж до июля 2018 года, то теперь охватывает период с 30 марта по 6 апреля 2018 года. Эксперты не исключают, что «Тяньгун-1» рухнет 1 апреля.

Предполагаемый график неуправляемого снижения китайской станции.

Сами же китайцы полагали, что станция упадет уже в декабре 2017 года. Ошиблись, надо понимать.

Подготовка «Тяньгун-1» к отправке на орбиту.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

«Тянгун-1» (Небесный дворец) была запущена в 2011 году и предназначена главным образом для отработки процессов стыковки с другими космическими аппаратами. На станция несколько раз бывали китайские космонавты — тайконавты, как они сами себя называют называют. Дословно — космические люди.

В 2016 году китайцы потеряли контроль над станцией. И перестали корректировать ее орбиту - то есть, приподнимать время от времени. Ныне «Тяньгун-1» тормозит об атмосферу и снижается абсолютно неуправляемо.

Китайская космическая конструкция весит 8,5 тонн, ее длина 10,5 метров, диаметр 3,4 метра. По бокам торчат солнечные батареи размером 7 на 3 метра. По мнению специалистов, целиком вся эта махина до Земли не долетит — сгорит. Но весьма крупные и тугоплавкие фрагменты все же упадут — где-нибудь в обозначенной полосе. И не исключено, что могут навредить, если посыпятся на какую-нибудь густо населенную местность.

Специалисты обещают, что смогут определить более-менее точное место падения обломков «Тяньгун-1» за день-два до финала.