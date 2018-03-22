Болельщиков после матча Россия - Бразилия пустят в метро бесплатно

СЕГОДНЯ 15:54 2018-03-22T16:00:52+03:00

Матч начнется в 19:00, и ожидается аншлаг - уже к четвергу было продано 65 тысяч билетов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сборная Бразилии в пятницу 23 марта проверит готовность к чемпионату мира российской команды, а заодно и «Лужников». Матч начнется в 19:00, и ожидается аншлаг - уже к четвергу было продано 65 тысяч. Но когда главная арена ЧМ-2018 в ноябре принимала такое количество болельщиков, все вышло не слишком удачно. Тогда десятки тысяч зрителей почти час ждали, когда их выпустят с трибун, а у входов в метро образовались людские заторы.

Уроки Аргентины

Каждый стадион ЧМ-2018 перед тем, как принять игры турнира, должен провести не менее трех тестовых матчей. Для «Лужников» первым таким экзаменом стала встреча Россия - Аргентина 11 ноября 2017 года. Запомнилась она открытием красавца-стадиона, упорным сопротивлением сборной России и забитыми под завязку трибунами: 78 750 зрителей - рекорд для матчей с участие российской национальной команды. А еще этот матч подарил первый анекдот про ЧМ-2018: «Нашей задачей на чемпионате будет не выйти из группы, а выйти из «Лужников».

Действительно, после матча покинуть роскошный стадион было непросто. Половине зрителям после матча в промозглую погоду пришлось час ждать, когда их выпустят с трибун, а потом еще идти несколько километров для ближайшей открытой станции метро. Да и при входе на матч не обошлось без давки и неразберихи, и чтобы попасть на матч вовремя, надо было приезжать задолго до его начала и успеть пройти все пункты досмотра. Но сейчас власти столицы обещают, что все будет иначе.

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Что придумали в «Лужниках»

Первое - открылся после реконструкции второй вестибюль станции «Спортивная». То есть точек входа в метро станет больше.

Второе - будет увеличено количество поездов на Сокольнической и Кольцевой линиях метро. Обещают, что интервал между поездами составит не более 110 секунд.

Третье - два часа после матча на станциях метро Спортивная и Фрунзенская, а также на станции МЦК «Лужники» вход будет бесплатным. Так организаторы надеются избежать давки у турникетов.

Четвертое - с 16:00 до 23:00 для болельщиков будет введен специальный бесплатный маршрут S1. От станции метро «Парк культуры» до Большой спортивной арены «Лужников» раз в две минуты будут ходить 18 автобусов особо большой вместимости, и не придется эти километры отмерять ногами.

Пятое - 600 волонтеров будут помогать зрителям ориентироваться при выходе со стадиона.

Не упускайте из виду

Все равно и болельщики и жители района должны быть готовы к некоторым особенностям в день таких матчей. Например, с 17:00 до 19:00 вестибюль станции МЦК «Лужники», южный вестибюль «Спортивной» и при необходимости северный вестибюль «Воробьевых гор» будут работать только для выхода в город. А после окончания матча с 21:00 до 23:00 эти же вестибюли будут работать только для входа пассажиров. Кроме того, в районе Хамовников изменена схема движения автомобильного транспорта.