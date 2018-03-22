Instagram запустил кнопку «Новые посты»: теперь вы сами решаете, когда обновлять ленту

СЕГОДНЯ 18:44 2018-03-22T18:52:47+03:00

В Инстаграме запустили тест кнопки «Новые посты», которая позволит самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Instagram анонсировал нововведение, которое появится в соцсети уже в ближайшее время. Его главная цель – контролировать новостную ленту и видеть наиболее актуальный контент.

«Мы знаем, что раньше, когда вы прокручивали ленту, автоматическое обновление публикаций могло неожиданно вернуть вас наверх. Сегодня мы запустили тест кнопки «Новые посты», которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на кнопку “Новые посты” – вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете – вы продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты. Мы надеемся, что новый подход порадует всех пользователей Instagram», - сообщает пресс-служба Instagram.

Кроме того, разработчики прислушались к многочисленным просьбам пользователям и внесли еще одно изменение: недавно опубликованные посты будут показываться выше. Это сделано для того, чтобы лента новостей владельца аккаунта оставалась всегда актуальной, и он не упустил важные и актуальные для него публикации. Например, если друг опубликовал селфи из отпуска в Австралии, то пользователь увидит снимок в своей ленте, когда проснетесь и зайдете в приложение.

Напомним, чуть ранее в Instagram появилась возможность размещать активные ссылки на хэштеги и аккаунты в шапке профилей.