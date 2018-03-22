2018-03-22T18:52:47+03:00
Умные вещи

Instagram запустил кнопку «Новые посты»: теперь вы сами решаете, когда обновлять ленту

Нововведение сделали для еще большего удобствап пользователей микроблога
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Инстаграме запустили тест кнопки «Новые посты», которая позволит самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту.В Инстаграме запустили тест кнопки «Новые посты», которая позволит самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Instagram анонсировал нововведение, которое появится в соцсети уже в ближайшее время. Его главная цель – контролировать новостную ленту и видеть наиболее актуальный контент.

«Мы знаем, что раньше, когда вы прокручивали ленту, автоматическое обновление публикаций могло неожиданно вернуть вас наверх. Сегодня мы запустили тест кнопки «Новые посты», которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на кнопку “Новые посты” – вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете – вы продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты. Мы надеемся, что новый подход порадует всех пользователей Instagram», - сообщает пресс-служба Instagram.

Кроме того, разработчики прислушались к многочисленным просьбам пользователям и внесли еще одно изменение: недавно опубликованные посты будут показываться выше. Это сделано для того, чтобы лента новостей владельца аккаунта оставалась всегда актуальной, и он не упустил важные и актуальные для него публикации. Например, если друг опубликовал селфи из отпуска в Австралии, то пользователь увидит снимок в своей ленте, когда проснетесь и зайдете в приложение.

Напомним, чуть ранее в Instagram появилась возможность размещать активные ссылки на хэштеги и аккаунты в шапке профилей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов
В Сети появилось видео задержания Надежды Савченко
СМИ сообщили о разводе короля Марокко
Памфилова намерена заменить двух председателей избиркомов
Автомобиль въехал в автобусную остановку на востоке Москвы
Сейм Латвии поддержал перевод русских школ на латышский язык обучения
Фруктовые соки признали опасными для здоровья
В России подвели итоги Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Выготского
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Матвиенко предложила заменить обязательное медстрахование на добровольное
ЦИК планирует 23 марта подвести итоги президентских выборов
Путин поговорил по телефону с президентом Хорватии
В Тюмени стартует финальный этап Кубка мира по биатлону
СМИ: англичане приедут на ЧМ-2018 со своими поварами и едой
Британский совет прекратил свою деятельность в России
Песков назвал преждевременными разговоры о прорыве в отношениях России и США
Депутат Верховной рады: Савченко может грозить до десяти лет лишения свободы
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу
В МВД исключили возможность автопродления водительских прав
МИД РФ: ФСБ и ЦРУ продолжают вести интенсивный диалог
Отца полковника Захарченко отпустили из СИЗО под домашний арест