«Даже костюм «морячка на пенсии», лучше, чем бабочки в декольте»: пользователи удивились выбору наряда Ларисы Долиной

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-22T22:35:58+03:00

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Еще недавно поклонники Ларисы Долиной восхищались тем, что певица дает фору молодым. Много путешествует, активно занимается спортом, а полгода назад набила себе две татуировки вслед за своей подрастающей внучкой. Но, кажется, в определенный момент хороший вкус изменил звезде российской эстрады. Так, для выступления на концерте Ильи Резника 62-летняя артистка выбрала приталенный черный брючный костюм, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Более того, под пиджак-смокинг певица не стала надевать рубашку или бежевое боди. Видимо, решив, что глубокое декольте вполне украсят два галстука-бабочки. Получилось, не стильно, а странно, о чем тут же написали пользователи в соцсети.

«Наряд нужно другой. Он вас совсем не красит. А поёте классно!», «Да, со вкусом всегда были проблемы, и никто ведь не скажет, что это смешно, вот в чем проблема», - написали в комментариях к снимку в инстаграме певицы.

larisadolina_love Юбилейный вечер Ильи Резника Лариса Долина исполнила песню.Лаймы Вайкуле Чарли #larisadolina_love#larisadolina.#dolina.#ларисадолина #резник80 #чарли источник @starhit.ru

Надо отметить, что ранее в не менее оригинальном наряде Лариса Долина предстала и на юбилее модельера Вячеслава Зайцева. «Морячка на пенсии», - охарактеризовали поклонники костюм певицы. Здесь тельняшку она совместила с кружевной юбкой, которая была актуальна году так в 1995 году. Кстати, глубокий вырез тоже присутствовал, но его звезда решила замаскировать небрежно повязанной рубашкой. Но и этот look поклонники не поняли, и когда Долина предстала в «странном» смокинге припомнили тот самый наряд с тельняшкой.

«Даже костюм «морячка на пенсии», лучше, чем бабочки в декольте», - высказались фолловеры.

Это уже не первый раз, когда Долину обвиняют в неудачном подборе образа. Недавно Лариса Александровна приняла участие в модном показе грузинского бренда и прошлась по подиуму в просторном черном вечернем платье с пикантным разрезом. Образ дополнили фиолетовые ботильоны и кокетливая шляпка с вуалью.

А вот на дне рождения у своей подруги певицы Юлии Началовой Долина выглядела очень даже хорошо. Несмотря на то, что певица была без макияжа и в вязаном платье, поклонники посчитали ее образ удачным.

«Ларисе без тонны макияжа лучше - выглядит моложе. Да и постройнела снова - молодец!» - резюмировали поклонники.