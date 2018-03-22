Выборы сплотили россиян вокруг Путина

СЕГОДНЯ 11:10 2018-03-22T11:10:26+03:00

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В интервью с журналистом «КП» Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов раскрыл несколько секретов, принесших успех действующему президенту.

- Владимир Путин установил исторический рекорд, получив более 56,4 млн голосов избирателей – за счет чего ему удалось добиться столь мощной поддержки?

- Это достаточно серьезные показатели и в абсолютных цифрах, и в относительных. Количество граждан, проголосовавших за одного кандидата, превышает 1/2 от общего количества зарегистрированных избирателей. Это означает, что даже если бы 100% граждан пришло на избирательные участки, всё равно президент Российской Федерации бы выиграл. Это достаточно большая редкость. В международных практиках развитых стран такое почти не встречается.

- С чем это связано?

- Во-первых, конечно, с внешними факторами. Позиция президента РФ воспринимается как позиция, отвечающая за международную политику, и, соответственно, вопросы безопасности. Поэтому безопасность и «международка» при обострении отношений с западными странами стали важными факторами при формировании достаточно высокого уровня поддержки. Вторым важным фактором является достаточно странное выступление конкурентов.

- Что конкретно помешало конкурентам добиться более высоких результатов?

- КПРФ определенно не добрала свои голоса. Если достаточно внимательно смотреть, у них падала электоральная база достаточно давно, еще с 2012 года. Последние парламентские выборы показали, что КПРФ очень слабо удерживает крупные агломерации. Левые, которые специализировались именно на небольших городах и сельском населении, теперь начинают терять избирателя, потому что он объективно стареет. А новую повестку нащупать не удалось, несмотря на то, что Грудинин пытался это делать.

Соответственно, у коммунистов ситуация достаточно сложная. Грудинин - это первый беспартийный кандидат в истории выдвижений партии. Он попытался войти в молодежный сегмент с одной стороны, но с другой не добрал свой базовый электорат. Только порядка 52% избирателей коммунистической партии намеревались голосовать за Грудинина. При всём этом самые большие результаты у него были именно в тех регионах и территориях, в которых он делал ставку на возрастной электорат.

- Как сложились выборы для других кандидатов – Жириновского, Собчак?

- Ксения Собчак в целом выступила лучше, чем прогнозировалось изначально. Она преодолела 1%-ный барьер, в основном, за счёт Санкт-Петербурга. Если бы не избиратели из этого города, результаты у неё были бы значительно ниже. Там она получила более 4%, это достаточно серьезный результат.

За Владимира Жириновского голосовал правый консервативные сегмент, который был более радикализирован. Обычно он добирал свои голоса в Центральной России. Но сейчас у президента России из-за внешнего давления избиратель сместился правее, ушёл в правый консервативный фланг. В результате Жириновский не добрал своего традиционного избирателя, который «ушел» к президенту.

Из-за отсутствия правильного выбора оппонентов на дебатах Жириновский фактически соревновался не со своим основным конкурентом, а воевал с четвёртым местом. Это привело к тому, что глава партии лидерского типа очень сильно потерял в голосах и показал результат меньше шести процентов, что для него считается поражением.

С этой точки зрения получилось, что там, где кандидаты недобрали избирателей, всех их забрал именно президент. Он получил основную электоральную базу. Города и Юг РФ дали основной прирост явки, и именно там он показал самый большой результат.

- Путин, по сути, получил огромный кредит доверия граждан - как он будет его использовать в дальнейшем?

- Судя по первым действиям президента, речь пойдёт о реформах или экономических изменениях. В Послании президента были заложены очень амбициозные показатели к 2024-30 годам. Экономический рост до темпов выше среднемировых, уменьшение числа граждан за чертой бедности, а это 20 миллионов человек. Скорее всего, президент использует кредит доверия населения, чтобы реализовать эти задачи и провести реформы.

Большинство президентов или премьер-министров в свой крайний срок пытаются провести аналогичные экономические образования. Можно вспомнить Герхарда Шредера или Маргарет Тэтчер с ее очень жесткими требованиями. В процессе такого экономического рывка могут проводится не очень популярные реформы, но в долгосрочной перспективе они обеспечат нам конкурентоспособность. Вот для этого, скорее всего, президент и будет использовать тот уровень поддержки, который был продемонстрирован на президентских выборах.

- Чем эти выборы отличаются от предыдущих? Насколько конкурентной и честной была кампания в сравнении с ними?

- Прежде всего, это численность кандидатов. В прошлую президентскую кампанию было четыре кандидата парламентских партий, кандидат без партии, выдвинутый «Единой Россией» президент РФ, и только один был не из парламентских партий - это самовыдвиженец Прохоров. Итого 5 человек. Естественно, без прекрасной половины человечества. В этом году 18 марта выборы проходили среди 8 кандидатов.

Второй момент - из парламентских партий представлено только два кандидата, причем один из них является беспартийным. Это Грудинин. Только Жириновский и президент участвовали в выборах в прошлый раз. Большинство кандидатов представляли непарламентские партии, собирая по 100 тыс. голосов, необходимых подписей для выдвижения. И был один самовыдвиженец, президент России.

То есть упростилась система выдвижения кандидатов парламентскими и не парламентскими партиями, это лишний раз расширяет возможности для избрания. Плюс ко всему расширяется количество партий, от которых легче выдвигаться. Упрощаются требования для выдвижения со стороны непарламентских партий, расширяется количество кандидатов. То есть фактически раньше на правом фланге у нас был один Прохоров, на левом фланге одна КПРФ. И правый консервативный фланг был представлен Жириновским.А сейчас как минимум на каждый фланг было по два кандидата: Бабурин и Жириновский на правом консервативном, Явлинский, Собчак и Титов на праволиберальном и соответственно слева были коммунисты России и КПРФ. То есть была альтернатива в самом фланге. Это уже серьезное расширение представительства.

Второй, очень важный аспект - это расширение возможности по агитации. Новые медиа, которыми начали пользоваться все кандидаты - это интернет, социальные сети, с которыми дешевле работать, чем с телевидением, это мессенджеры.Кандидаты стали активно использовать современные каналы коммуникации.

- Прокомментируйте технологичность и эффективность прошедших выборов с точки зрения организации.

- 80% избирателей могли проголосовать в УИКах, оснащенных камерами, и 100% ТИКов также были ими оснащены- такого нет вообще в мире, в Западной Европе точно. Вы можете в онлайн-режиме просматривать любую запись. Часть кандидатов вообще направляли наблюдателей не на избирательные участки, а сажали перед мониторами - следить за этими участками. Более того, часть нарушений, которые не повлияли на ход голосования, была обнаружена по видеокамерам. Это всё было зафиксировано. Такая система сама по себе уникальна, она позволяет более эффективно контролировать процедуру и полностью высчитывать явку.

Другой плюс кампании - это КОИБЫ. Они позволяют оперативно вносить данные в систему и минимизируют контакт непосредственно с членами комиссии. Более того, КОИБЫ позволяют ликвидировать явление массового вбросав принципе. Представьте, если вы хотите единомоментно прогнать сто бюллетеней через КОИБ - а он ведь по одному их забирает, вам придется долго стоять перед ним и вставлять бюллетени по одному. Массово и быстро вбросить вы их не сможете. То есть система против массовых вбросов уже работает, также в систему параллельно вносят данные и ведут подсчет этих бюллетеней внутри - всё это серьезно повышает оперативность работы ЦИК. Например, система оперативного ввода явки привела к тому, что каждые 3 минуты данные о явке обновлялись - это уникально.

Очень важным моментом является и система мобильного наблюдения. Она позволяет людям забыть об открепительных удостоверениях и самостоятельно принимать решение, где голосовать. Причём, при минимальном напряжении со стороны избирателей. Эта система позволяет проголосовать тому избирателю, который не дошел до избирательного участка по объективным обстоятельствам. К тому же сама система дублируется и не дает голосовать дважды - это серьезное, инновационное решение.

- Как отразилось большое число наблюдателей на контроле хода выборов?

- Всего наблюдателей было более 500 тысяч. Это произошло за счёт того, что кандидаты привели немало наблюдателей со своей стороны, плюс региональные Общественные палаты теперь стали направлять наблюдателей - всё это серьёзно повысило контроль избирательной кампании, что крайне важно для политического процесса. Также присутствовало большое количество иностранных наблюдателей - более 1500 из 115 стран.

Почему это важно - были представители парламентов различных стран, которые сами могли убедиться в легитимности этого процесса. И высказать свое отношение к избирательной кампании. Это при том, что некоторые организации, например, ОБСЕ - уже сформировали свою позицию. Поэтому альтернативные мнения - это хороший канал чтобы донести свою позицию, связанную, к примеру, с ситуацией в Крыму, с самим голосованием. То, что эти люди увидели избирательную кампанию - тоже очень важно для легитимности этого процесса. К тому же в течение этого дня нас поздравили все остальные западные партнеры, включая ДональдаТрампа. Это свидетельство того, что была очень правильно выстроена работа во внешнем направлении.

- Поможет ли опыт проведения этих выборов в будущем?

- Прозрачность и легитимность этой компании неплохо было бы реализовать и в региональной компании, которая состоится в сентябре этого года в Единый день голосования.