2018-03-22T13:12:28+03:00
В мире

«Решить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной». Трамп объяснил звонок Путину

Зачем Вашингтон поставил Незалежную в один ряд с ИГИЛ*
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Трамп понимает, что линия полного игнорирования Москвы опасна и контропродуктивнаТрамп понимает, что линия полного игнорирования Москвы опасна и контропродуктивнаФото: REUTERS
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Вопреки настояниям советников, президент США Дональд Трамп всё-таки позвонил своему российскому коллеге и поздравил с переизбранием на выборах. Что вызвало бурю негодования в заокеанской печати, а одиозный сенатор-«ястреб» Джон Маккейн даже обвинил магната в предательстве «идеалов демократии». Поэтому хозяин Белого дома ещё раз объяснил свою позицию через Твиттер. Приводим перевод постов в его микроблоге с небольшими пояснениями:

«Я позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (ранее ему точно так же звонил Обама). Средства Массовой Дезинформации шокированы, поскольку хотели, чтоб я его разнёс. Но они не правы! Диалог лицом к лицу с Россией (и другими мировыми игроками) — это хорошо, а не плохо. Это может помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ*, Ираном и даже назревающей гонкой вооружений. [Экс-президент] Буш[-младший] пытался говорить с Россией один на один, но не имел «извилин». Пытались Обама и Клинтон, но у них не сложилось с энергией и «химией отношений» (вспомните неудачную американо-российскую «перезагрузку» при Обаме). Тогда как мой лозунг — МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!»

— Сам звонок носил абсолютно протокольный, рабочий характер, паниковать (как кто-то в США) или радоваться (как в РФ) тут не следует, — полагает американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин. — Трамп понимает, что линия полного игнорирования Москвы опасна и контропродуктивна. А, напротив, диалог расширяет ему поле для манёвра, в том числе и во внутренней политике. Также я бы не стал переоценивать его заявление по Украине, поставленной в один ряд с КНДР и ИГИЛ*. 45-й президент всего лишь перечислял основные направления, где внешняя политика США не добилась желаемых результатов, и где он рассчитывает на прогресс в ходе переговоров с Кремлём.

*ИГ, ИГИЛ — запрещённая в РФ и многих других странах террористическая организация.

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