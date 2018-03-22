Пролетая над Парижем, не забудьте подкрепиться

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-22T13:57:31+03:00

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Представьте себе ситуацию: вы летите из Москвы куда-то очень далеко с пересадкой в Париже. У вас есть несколько часов. Чем их занять? Хорошо бы, конечно, прикоснуться к французской кухне, не покидая аэропорта. Желательно не на уровне багета с сыром и бокалом недорогого вина (хотя вариант вполне себе французский), а классом повыше.

Или вот вариант: вы улетаете из Парижа, настроение ни к черту, но паспортный контроль пройден неожиданно быстро, до вылета еще пара часов и вы на радостях не прочь предаться чревоугодию. Но вокруг сплошные круассаны и кофе.

Конечно, все не так плохо. 130 ресторанов и баров — это солидно.

Но скоро будет еще солиднее. В парижских аэропортах нас станут кормить на уровне парижских же мишленовских ресторанов. И с их непосредственным участием.

Ситуация, если вкратце, выглядит так: к 2020 году в каждом международном терминале будет открыто по ресторану под управлением без преувеличения великого шефа Мишеля Ростана (две звезды Michelin) и под управлением группы Maison Rostang. Здесь обещано мишленовское качество блюд по совсем не мишленовским ценам. Среди новых точек, которые появятся уже в самое ближайшее время – ресторан Кафе Эйфель (Café Eiffel).

Для презентации этого проекта Мишель Ростан недавно прибыл в Москву. В чем причина такой заботы именно о российских гурманах?

- Все просто, - отвечал господин Ростан, - в Париж и через Париж летает очень много русских. Которые, насколько нам известно, очень любят французскую кухню.

98 рейсов из России в неделю — это и правда немало. К тому же в 2017 году количество поездок из наших краев в Париж выросло на 30%.

Месье Ростан рассказывает о радостях французской кухни, которые ожидают россиян в аэропортах ПарижаФото: Леонид ЗАХАРОВ

Все это похоже на хорошо продуманный бизнес план на фоне благородной миссии — пропаганды французской кухни. Вполне вероятно, что при прочих равных, составляя сложный маршрут и выбирая вариант аэропорта пересадки, человек (в том числе и русский) склонен будет выбрать именно Париж, где его хорошо накормят.

Но затея интересна еще и тем, что если она окажется успешной, можно не сомневаться — и наши рестораторы призадумаются о том, чтобы в московских аэропортах у пассажиров наконец появилась возможность нормально поесть.