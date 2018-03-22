Пролетая над Парижем, не забудьте подкрепиться
Представьте себе ситуацию: вы летите из Москвы куда-то очень далеко с пересадкой в Париже. У вас есть несколько часов. Чем их занять? Хорошо бы, конечно, прикоснуться к французской кухне, не покидая аэропорта. Желательно не на уровне багета с сыром и бокалом недорогого вина (хотя вариант вполне себе французский), а классом повыше.
Или вот вариант: вы улетаете из Парижа, настроение ни к черту, но паспортный контроль пройден неожиданно быстро, до вылета еще пара часов и вы на радостях не прочь предаться чревоугодию. Но вокруг сплошные круассаны и кофе.
Конечно, все не так плохо. 130 ресторанов и баров — это солидно.
Но скоро будет еще солиднее. В парижских аэропортах нас станут кормить на уровне парижских же мишленовских ресторанов. И с их непосредственным участием.
Ситуация, если вкратце, выглядит так: к 2020 году в каждом международном терминале будет открыто по ресторану под управлением без преувеличения великого шефа Мишеля Ростана (две звезды Michelin) и под управлением группы Maison Rostang. Здесь обещано мишленовское качество блюд по совсем не мишленовским ценам. Среди новых точек, которые появятся уже в самое ближайшее время – ресторан Кафе Эйфель (Café Eiffel).
Для презентации этого проекта Мишель Ростан недавно прибыл в Москву. В чем причина такой заботы именно о российских гурманах?
- Все просто, - отвечал господин Ростан, - в Париж и через Париж летает очень много русских. Которые, насколько нам известно, очень любят французскую кухню.
98 рейсов из России в неделю — это и правда немало. К тому же в 2017 году количество поездок из наших краев в Париж выросло на 30%.
Месье Ростан рассказывает о радостях французской кухни, которые ожидают россиян в аэропортах ПарижаФото: Леонид ЗАХАРОВ
Все это похоже на хорошо продуманный бизнес план на фоне благородной миссии — пропаганды французской кухни. Вполне вероятно, что при прочих равных, составляя сложный маршрут и выбирая вариант аэропорта пересадки, человек (в том числе и русский) склонен будет выбрать именно Париж, где его хорошо накормят.
Но затея интересна еще и тем, что если она окажется успешной, можно не сомневаться — и наши рестораторы призадумаются о том, чтобы в московских аэропортах у пассажиров наконец появилась возможность нормально поесть.
Поскольку презентация проходила во французской кондитерской La Duree в самом центре Москвы, Мишель Ростан заодно устроил конкурс для кулинаров-любителей из числа журналистов — нужно было правильно наполнить кремом эклерФото: Леонид ЗАХАРОВ