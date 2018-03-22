Британский актер Гарри Ллойд ("Игра престолов", "Доктор Кто") рассказал о съемках в сериале "Двойник"

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-22T14:30:22+03:00

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Да-да, Гарри - прямой потомок великого Диккенса. Но даже если не бать во внимание эту несомненно важную деталь его биографии, наверняка каждый истинный поклонник сериалов знает и помнит, что именно Гарри Ллойду, вернее его персонажу Визерису Таргириену, в первом сезоне культовой "Игры престолов" вылил на голову раскаленное золото предводитель кочевников Кхал Дрого.

Теперь Гарри Ллойду досталась роль в другом масштабном сериале - фантастическом, мистическом детективе "Двойник" телеканала Starz ("Спартак", "Черные паруса", "Американские боги"), где он играет Питера Куайла, директора законспирированного берлинского агентства ООН под названием "Офис обмена".

Читайте все про сериал "Двойник".

В роли Таргариена.Фото: кадр из фильма

Kp.ru удалось пообщаться с актером:

- Ты когда увидел сценарий, что подумал?

- Это метафизический шпионаж. Прочитав пробник, я решил: “Это же шедевр!” Я ведь только что вернулся в Лондон со съемок двух сезонов американского сериала "Манхэттен"... Только что решил, что все, никаких больше американских сериалов! Даже вся мебель уже приехала обратно в Лондон! Какие съемки?

И тут мне попадается сценарий "Двойника". Я читаю и думаю: “Вот это настоящая фантастика!” И сразу еду на кастинг.

- Ты прям все понял, когда прочел сценарий? Там такая неразбериха...

- Ну да. В этом-то и заключается талант Джастина (Маркс, автор и исполнительный продюсер сериала). По сути это очень сильная история. Структурно она очень сжата. Он ведь написал все 10 серий, так что мне пришлось попотеть, прочитав весь материал, чтобы мы смогли снять его, как полнометражное кино. Я только успевал перелистывать страницы. По сути своей это триллер. И любой другой решил бы уложить сценарий просто в киношку. И это вызывало моё особое беспокойство. Не слишком ли много? Затем он прислал мне другие серии, и я подумал, “Ах, вот оно что, тебя увлекли закулисные интриги. Это умно.” Когда я понял задумку, я решил полностью довериться ребятам.

Герой Гарри Ллойда в начале сериала представляется дурачком.Фото: кадр из фильма

- Твой герой поначалу воспринимается как какой-то дурачок.

- Вначале это ограниченный и льстивый человек ”со связями”. Это некий субъект, попавший на эту работу не потому, что умный и умелый, а потому, что имеет знакомства и семейные связи. В определенной степени, вероятно именно поэтому Говард Прайм (главный герой) доверяет ему. По мере развития сюжета этот парень, никогда по сути не покидавший своей зоны комфорта, вынужден принимать серьёзные решения и осознавать себя как личность. И это, я думаю, является для него сюрпризом. Для него это означает почти выживание. Речь идёт о сохранении работы, а потом и о сохранении жизни, которая становится всё хуже и хуже.

- Как ты его для себя нарисовал?

- Это некий субъект, работающий в этом офисе и получивший доступ к величайшему секрету мирового значения, он свежий выпускник либо Оксфорда, либо Кембриджа, работавший в посольстве или в правительственном учреждении, может быть, по линии ООН. Затем, благодаря связям тестя, оказался у Ричарда Шиффа, главы дипломатического корпуса, такова его карьера. Он начинает думать, что он является носителем величайшего секрета на земле. Он кайфует от этого, и этого ему, по-видимому, достаточно для полного счастья. И он, считай, хочет остаться тем, кто он есть. Я не думаю, что у него есть желание доминировать.

- В сериале показан иной мир, который почти, но не совсем такой, как наш.

- Что интересно, так это, очевидно, огромное многомирие на той стороне. Всякий раз, принимая решение, ты расщепляешься. Гениально в этом шоу то, что это началось в мире, который имел точную копию 30 лет назад. И если они были идентичны тогда, то почему теперь, 30 спустя, они такие разные?

Иногда, оглядываясь на сегодняшний мир, ты видишь в нём альтернативную реальность миру, существование которого, вероятно, имело бы больший смысл. Но то же можно сказать и о каждой версии нашей жизни.

Меня увлекают отношения между двумя Говардами. У них одинаковая ДНК, и до того, как они достигли 20-летия или 30-летия, они были полностью одинаковыми. Так как же они стали такими разными теперь? Говард понимает, “Это есть во мне, даже если я этого никогда не думал.” Мне кажется, это по-настоящему интересная деталь нашего сериала.

- Ты любил в детстве научную фантастику?

- Мне всегда интересны вещи, которые по-настоящему оригинальны. Сейчас показывают так много интересного, это такой насыщенный рынок, что для выживания необходимо нечто оригинальное. Многие мои работы мне особенно дороги, например, "Игра Престолов" или "Доктор Кто", в них есть элементы научной фантастики.

По понятным причинам актеру пришлось покинуть "Игру престолов"Фото: кадр из фильма

- Тебе лично дал что-то этот сериал?

- Да. Мир вовсе не такой, как мы о нем думаем.

- Съемки были в Берлине?

- Это потрясающе! Я плохо знал Берлин к тому моменту. До этого мы четыре месяца снимали в Лос-Анджелесе, и в тот момент, когда люди уже страшно устали, мы снялись и переехали в Берлин. Все эти вещи, о которых мы говорили, и фильмы, которые мы смотрели, и декорации, которые мы строили, вдруг стали реальностью. Всё было на своём месте. Все эти музеи о Берлинской Стене, куда можно было сходить. Ведь первый сезон как раз о перебежчиках и о Стене. Когда ты здесь, ты осознаёшь все эти различные параллели. Пребывание в самом городе добавило массу плюсов этому сериалу, поэтому во втором сезоне мы будем в Берлине больше времени.

В сериале "Доктор Кто"Фото: кадр из фильма

- Очень депрессивно все как-то в Берлине.

- Да что вы! Мой герой Куайл – самый забавный тип в этом шоу. И нам точно не было грустно. И зрителям не будет. Так что смотрите и ждите второй сезон!

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Российские зрители могут смотреть сериал «Двойник» каждую среду в 21:00 на канале ViP Premiere, а также в онлайн-кинотеатре ViP Viasat Play.

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