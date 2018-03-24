2018-03-22T22:45:05+03:00
Профессии будущего

24 марта - День открытых дверей в Тимирязевской академии

Главный аграрный университет России приглашает абитуриентов и их родителей познакомиться с жизнью вуза и узнать о правилах поступления
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В стенах Тимирязевской академии работали известнейшие ученые.В стенах Тимирязевской академии работали известнейшие ученые.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 24 марта, Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА) проводит День открытых дверей. Абитуриенты и их родители смогут побывать в легендарной Тимирязевской академии, в стенах которой работали известнейшие ученые, и поближе познакомиться с жизнью старейшего аграрного университета России. Сегодня здесь получают профессии будущего — ведь, по прогнозам экспертов, спрос на высококвалифицированных специалистов в сфере АПК будет только расти, и выпускники Тимирязевки всегда смогут найти работу своей мечты.

В День открытых дверей абитуриентов ждет выставка факультетов (в Тимирязевской академии работают 8 факультетов, 3 Института, 100 кафедр), а также концерт-презентация, во время которой студенты и преподаватели расскажут гостям о жизни университета. Затем абитуриентов пригласят на экскурсию по учебным корпусам, лабораториям, студенческому городку и музеям вуза.

Смотрите прямую трансляцию Дня открытых дверей в Тимирязевской академии на нашем сайте 24 марта с 11 часов.

День открытых дверей в Тимирязевке.Активная работа не затихает ни на минуту! #главныйаграрный готовится к Дню открытых дверей, который навсегда запомнится будущим абитуриентам! Нет возможности посетить красивое и интересное событие лично? Вместе со всей страной следите за кульминацией Дня открытых дверей в Тимирязевке в прямом эфире!

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