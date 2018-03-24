24 марта - День открытых дверей в Тимирязевской академии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-22T22:45:05+03:00

Главный аграрный университет России приглашает абитуриентов и их родителей познакомиться с жизнью вуза и узнать о правилах поступления

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В субботу, 24 марта, Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА) проводит День открытых дверей. Абитуриенты и их родители смогут побывать в легендарной Тимирязевской академии, в стенах которой работали известнейшие ученые, и поближе познакомиться с жизнью старейшего аграрного университета России. Сегодня здесь получают профессии будущего — ведь, по прогнозам экспертов, спрос на высококвалифицированных специалистов в сфере АПК будет только расти, и выпускники Тимирязевки всегда смогут найти работу своей мечты.

В День открытых дверей абитуриентов ждет выставка факультетов (в Тимирязевской академии работают 8 факультетов, 3 Института, 100 кафедр), а также концерт-презентация, во время которой студенты и преподаватели расскажут гостям о жизни университета. Затем абитуриентов пригласят на экскурсию по учебным корпусам, лабораториям, студенческому городку и музеям вуза.

Смотрите прямую трансляцию Дня открытых дверей в Тимирязевской академии на нашем сайте 24 марта с 11 часов.