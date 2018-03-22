2018-03-22T18:45:57+03:00
Общество

Церковь зовет на «Откровенный разговор»

Радио «Комсомольская правда» и телеканал «Спас» запускают совместный проект
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда. ФОТО Александр ЩЕРБАК/ТАССОфициальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда. ФОТО Александр ЩЕРБАК/ТАСС
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23 марта на Радио «Комсомольская правда» стартует совместный проект с телеканалом «Спас» - авторская программа главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Официальный спикер Русской православной церкви попробует себя в непривычном качестве: будет сам задавать вопросы известным и очень интересным личностям.

В нашем эфире программа называется «Откровенный разговор с Владимиром Легойдой» (на «Спасе» - «Парсуна», то есть портрет, написанный в стиле иконы) и будет разбита на пять тематических блоков. «Структура программы связана с молитвой Оптинских старцев, которая завершается обращенными ко Господу словами: «Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Мы взяли пять блоков: «вера», «надежда», «терпение», «прощение» и «любовь». Это будет «антиглянец», - обещает автор.

Первым гостем, которого вы услышите на волнах 97,2 FM, станет председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). В разговоре с владыкой, разумеется, затронули и недавние скандалы вокруг «Матильды» и «Смерти Сталина».

- Я заметил одни и те же имена, которые требовали оставить в покое «Матильду», когда говорили о наших братьях и сестрах, требующих ее запрета, а фильм «Смерть Сталина» категорически требовали запретить. Мы видим некую серьезную непоследовательность, но это их дело. Наше дело - все-таки не переламывать через колено, а вести диалог, - подчеркнул епископ.

Впереди интервью с режиссерами Никитой Михалковым и Юрием Грымовым, ведущим программы «Умники и умницы» и профессором МГИМО Юрием Вяземским и многими другими.

Слушайте новую программу на Радио «КП» по пятницам в 18.00 и смотрите на телеканале «Спас» каждое воскресенье в 18.45.

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