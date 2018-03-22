Беспилотное такси-убийца станет символом нашего будущего

СЕГОДНЯ 19:15 2018-03-22T20:17:30+03:00

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«Автомобили, автомобили улицы Лондона заполонили, эти убийцы уже задавили в Англии двух человек», – эту песенку пел Андрей Миронов в советском фильме «Трое в лодке, не считая собаки», события которого происходили в 19 веке, именуемого в песне как «ужасный». Сбитые два человека стали одними из первых наглядных жертв технологического прогресса. На днях в Америке произошел инцидент, настороживший футурологов, гадателей и будущего предсказателей. На дворе век двадцать первый и в штате Аризона автомобиль-убийца снова сбивает человека. Но на этот раз за рулем автомобиля — робот.

О последствиях этого события для будущего мы поговорили с писателем-фантастом Вадимом Пановым.

«Следующий этап - продление жизни до 120-150 лет»

- Вадим, произошедший случай дает нам представление о том, каким будет 21 век?

- Безусловно, знаковое событие, не зря об этом такси вся сеть спорит. Понятно, что первый случай, дальше привыкнут. Если помните, когда развивалась беспилотная тема - была такая задача, которую не могли решить. Представьте, вы едете по дороге в беспилотном такси. Перед вами препятствие, а сбоку – люди переходят улицу. Что будет делать такси: людей давить или рисковать жизнью пассажира? Теперь ответ получен.

- Правда, ситуация была несколько другая. Бабуля переходила улицу в неположенном месте, да еще ночью.

- Ситуация другая, но еще раз демонстрирующая, что мы живем в пятом технологическом укладе, в котором роботы играют одну из главенствующих ролей в жизни общества. Где-то читал, что при обслуживании беспилотных самолетов для людей предусмотрена единственная роль - грузчиков. Не всегда удобно автоматически грузы затаскивать в кабину…

Писатель Вадим Панов

- Давайте поподробнее. Технологические уклады - это вообще что?

- Так называются экономические циклы, для которых характерен определенный уровень развития производительных сил и которые опираются на единый источник энергии. Первый технологический уклад, к примеру, строился на мускульной силе, потом пришла энергия пара…Четвертый уклад - это атомная энергия. По расчетам ученых мы находимся в пятом укладе, связанном с развитием робототехники. Но не за горами шестой, переход в который начнется в первой половине XXI века, уже в двадцатых годах. Это биоинженерия, молекулярная медицина, продление жизни. Не бессмертие пока, а жизнь лет до 120–150.

«Общество потребления начнет есть себя»

- Шестой технологический уклад - это как раз то время, в котором живут представители ваших книг из серии «Анклавы». И почему-то жизнь их далека от рая. На Земле бесконечные войны, отсутствие прогресса. Вместо полета на Марс соорудили отель на Луне и качают оттуда деньги. Вы считаете, мы движемся по тому же пути?

- Я вижу очевидное, что мир идет по пути потребления и удовлетворения потребностей и свернуть с этого пути практически нереально.

– Все же лучше, чем голодные бунты и революции.

– Да, конечно, потому что все давно просчитано. Все сыты, поэтому голодных бунтов не будет, а еще путь потребления особенно приятен, когда подкреплен идеей лотереи. Есть такая шутка: почему в Америке никогда не будет революции? Потому что там нет бедных, там есть те, кто скоро станут миллионерами. Кто-то пашет, кто-то выигрывает. Как это общество разрушить? Никак. Есть ли у такого общества будущее? Нет!

- Почему?

– Потому что цель общества потребления - чтобы не было цели, чтобы все у всех было хорошо. Нового ничего не происходит, кроме одного: создаются новые смартфоны: десять мегапикселей, двадцать, тридцать, с круглыми краями, с супершироким экраном. Наступает пауза и деградация. А потом и ништяки для всех закончатся, а потом наступит перенаселение - и общество потребления начнет есть само себя.

«Придется уменьшить количество населения»

- Я думаю, до этого не дойдет. Русский философ Федоров говорил, что цель человечества - осваивать новые планеты. Поэтому наша цель – колонизировать Марс, и тогда места снова будет на всех хватать.

- Вы серьезно думаете, будто что-то делается в этом направлении? Полагаете, связать 27 двигателей, разработанных в семидесятых годах - это новый прорыв?

- По крайней мере, мы пытаемся осваивать дальний Космос. Вы хотите сказать, что в 70-х годах мы могли летать в дальний космос?

- Мы сейчас практически воспроизвели диалог из моей новой книги «Отражение». В ней есть такой «мальчуковый» рассказ про космос. Там про то, что и в семидесятые люди могли полететь в дальний космос, но когда герой спрашивает: а отчего же не полетели, ему отвечают, мол, неужели тебе здесь плохо? Квартира есть, машина. А ежели романтики захотелось – включи планшет, загрузи игру. Уютненький тебе комфортабельный мир.

Книга Вадима Панова "Отражение".

В какой-то момент на Западе космическая программа в мире была свернута, потому что перестала приносить прибыль. Доллар вложенный в плоский телевизор через десять лет приносит 100 долларов, а доллар, вложенный в ракетный двигатель - ничего не приносит.

- Нет, ну не вы же один такой умный, все понимают, что рано или поздно планета будет перенаселена. Надо что-то делать. И Космос - это логичный выход.

- Есть и другой путь, который, к сожалению, более очевиден. Нужно уменьшить количество населения, чтобы ресурсов стало хватать и чтобы мы не превратили нашу планету в свалку мусора. В идеале, если нас будет где-то полмиллиарда, планета сможет произвести самоочищение.

- То есть, вы считаете, что шестой технический уклад ознаменуется войной?

- Война, но не в привычном для нас виде. Обратите внимание, как много средств вкладывается в развитие биологического оружия и изучения генома человека. Учитывая, как давно эти исследования ведутся, полагаю, что оружие уже готово, проблема в том, что нет надежного антидота. Можно выпустить джинна из бутылки, но не факт, что этот джинн не уничтожит и тебя тоже. А вот когда антидот создадут - там начнется...

- Селекция?

- Да, на генетическом уровне. Неслучайно же генная инженерия объявлена приоритетом шестого экономического уклада. Поэтому сейчас между нами и большой чисткой стоит только отсутствие Эйнштейна в области генетических исследований. Если он появится или куча лабораторий сумеют его заменить - будет весело.

- В конкурсе на звание «самой ужасной Ванги» вы держите уверенное лидерство...

- Я сам очень против. Я за космос. Мне не очень нравится, что наши родители изучали вселенную, а мы из их наследства смартфоны выпиливаем. Нужно заново разогнать космическую гонку. Пока гонка шла — были подвижки.

- А что делать-то, чтобы избежать дурного сценария, прописанного вами? Теория малых дел работает?

- Как ни странно, работает. Если мы не стремимся к звездам, мы съедим друг друга. Если мы стремимся в космос — нужно ходить на выборы и выбирать тех людей, которые выбирают путь к звездам. Воспитывать детей так, чтобы верили в космос, и может, быть, выросли из них новый Эйнштейны, которые приблизят к нам нашу мечту.

КСТАТИ

Отечественные и зарубежные фантасты обсудят проблемы будущего в ходе международной конференции «Роскон», которая пройдет с 29 марта по 1 апреля в Москве. На конференции выступит известный американский писатель, футуролог и консультант НАСА Дэвид Брин. В 1997 году по роману Брина «Почтальон» был снят фильм Кевина Костнера, повествующий о приключениях странствующего актера на северо-западе США после ядерной войны.

Комментарий

Дэвид Брин, футуролог, писатель:

«Примерно сто лет назад физик Энрико Ферми с коллегами во время работы над Манхэттенским проектом говорили за ланчем о жизни в космосе. Некоторые молодые ученые утверждали, что среди триллионов звезд должны существовать бесчисленные населенные миры с разумными расами гораздо старше нашей. Каким интересным станет будущее, когда они заговорят с нами!

Ферми терпеливо выслушал их, а потом спросил: «В таком случае разве мы не должны были бы слышать их и сейчас? Видеть их великий труд? Или наткнуться на следы их посещений в прошлом? Эти удивительные другие… где они?»

Этот его вопрос получил название Великого Молчания, или дилеммы СЕТИ, или парадокса Ферми. И чем настойчивее обшаривали небо энтузиасты, тем тревожнее становилось необычное молчание Галактики.

Постепенно возникает понимание: это не просто технологическая проблема. Существуют какие-то «фильтры», сокращающие число разумных рас. Сокращающие достаточно, чтобы объяснить существующее молчание. Наше одиночество...

Всякий раз как делаем опасный шаг по дороге – избегнуть атомной войны, научившись искусно управлять планетой, развивать генную инженерию или создавать искусственный разум, – мы должны спросить себя: «Может, это оно и есть? Грубая Ошибка? Западня, на которую намекает вопрос Ферми?»

Таков контекст нашей истории. Призрак нашего пира, скользящий между рефлексией и предсказанием, когда мы начинаем рассматривать длинный перечень угроз нашему существованию. Тех угроз, какие мы способны увидеть.

Отрывок из романа «Бытие».

КСТАТИ

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