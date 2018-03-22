Михаил Коляда реабилитировался за Олимпиаду

СЕГОДНЯ 20:15 2018-03-22T20:17:43+03:00

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На Играх в Пхенчхане Коляда в соревнованиях одиночников завалил как раз короткую программу. В произвольной он смотрелся значительно лучше, но олимпийский поезд уже ушел.

И вот спортсмен из Санкт-Петербурга на чемпионате мира в Милане частично реабилитировался. Михаил так здорово откатал короткую программу, что прочно занял второе место, с шансами подняться еще выше. При этом Коляда не стал уж слишком рисковать, исполнив только проверенные прыжки. Но, главное, что 23-летний фигурист, у которого уже есть две бронзы чемпионатов Европы и олимпийское серебро в командных соревнованиях, сумел совладать с нервами. Вот так же бы выступить и в произвольной.

- В произвольной программе я буду делать то же, что и на Олимпийских играх. Чтобы попасть на пьедестал, не надо думать о пьедестале, как бы странно это ни звучало. Надо делать свою работу и ни о чем не думать, - сказал Коляда на пресс-конференции.

А вот другой наш участник, 18-летний Дмитрий Алиев, наоборот, ошибся - не смог сделать четверной тулуп, а второй тройной тулуп в одной программе Алиеву засчитан не был. Дмитрий потерял несколько баллов и расположился только на 13-м месте .

- Я не волновался перед прокатом, на тренировке все шло хорошо. Не буду пока ничего комментировать, - досадовал молодой фигурист.

Любопытно, что после первого упражнения вторые места имеют наши спортсмены и в других дисциплинах. На втором месте у фигуристок идет Алина Загитова, лишь чуть-чуть проигрывая хозяйке первенства Каролине Костнер. В соревнованиях спортивных пар Тарасова/Морозов менее двух баллов уступают олимпийским чемпионам Савченко/Массо. Главные события впереди.

Оставшиеся старты

23 марта.

Танцы, короткий танец - 13.00 (время московское)

Женщины, произвольная программа - 20.30

24 марта.

Мужчины, произвольная программа - 12.00

Танцы, произвольный танец - 17.20

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Мужчины. Короткая программа. 1. Натан Чен (США) – 101,94. 2. Михаил Коляда (Россия) – 100,08. 3. Винсен Чжоу (США) – 96,78… 13. Дмитрий Алиев (Россия) – 82,15.

Женщины. Короткая программа. 1. Каролина Костнер (Италия) – 80,27 балла. 2. Алина Загитова (Россия) – 79,51. 3. Сатоко Мияхара (Япония) – 74,36. 4. Кейтлин Осмонд (Канада) – 72,73. 5. Мария Сотскова – 71,80… 16. Станислава Константинова (обе – Россия) – 59,19.

Пары. Короткая программа. 1. Алёна Савченко / Брюно Массо (Германия) – 82,98 балла. 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 81,29. 3. Ванесса Джеймс / Морган Кипре (Франция) – 75,32. 4. Наталья Забияко / Александр Энберт – 74,38... 7. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (обе пары – Россия) – 71,62.