Россия - Бразилия 23 марта 2018: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча
Сборные России и Бразилии проведут между собой товарищескую игру на стадионе "Лужники". В ноябре россияне встречались в контрольной встрече с Аргентиной. Сейчас же настало время другой южноамериканской команды. Россияне не играли пять лет с бразильцами, а последний раз в Москву пятикратные чемпионы мира приезжали весной 2006 года.
Статистика личных встреч Россия - Бразилия 23 марта 2018
В современной истории команды России и Бразилии играли между собой 5 раз. Дважды была зафиксирована ничья - в 1996 и 2013 годах. Во всех остальных случаях победа оставалась на стороне бразильцев. Так было в 1994 году на чемпионате мира, в товарищеских играх в 1998 году в городе Форталеза, в 2006 году в Москве на стадионе "Локомотив". Последний раз команды встречались 25 марта 2013 года. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" наши сыграли вничью 1:1 на домашней арене "Челси".
Прогнозы на матч Россия - Бразилия 23 марта 2018
Сборная Бразилии, по мнению букмекеров - фаворит этого поединка.
Трансляция матча Россия - Бразилия 23 марта 2018
Трансляция матча Россия - Бразилия 23 марта 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 19:00 по московскому времени.
Трансляция.