2018-03-23T00:37:21+03:00
Спорт

Россия - Бразилия 23 марта 2018: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча

Футбол, матч Россия - Бразилия. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 марта 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на товарищеский матч по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Прошлой осенью Россия играла в "Лужниках" с командой Аргентины.Прошлой осенью Россия играла в "Лужниках" с командой Аргентины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сборные России и Бразилии проведут между собой товарищескую игру на стадионе "Лужники". В ноябре россияне встречались в контрольной встрече с Аргентиной. Сейчас же настало время другой южноамериканской команды. Россияне не играли пять лет с бразильцами, а последний раз в Москву пятикратные чемпионы мира приезжали весной 2006 года.

Статистика личных встреч Россия - Бразилия 23 марта 2018

В современной истории команды России и Бразилии играли между собой 5 раз. Дважды была зафиксирована ничья - в 1996 и 2013 годах. Во всех остальных случаях победа оставалась на стороне бразильцев. Так было в 1994 году на чемпионате мира, в товарищеских играх в 1998 году в городе Форталеза, в 2006 году в Москве на стадионе "Локомотив". Последний раз команды встречались 25 марта 2013 года. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" наши сыграли вничью 1:1 на домашней арене "Челси".

Прогнозы на матч Россия - Бразилия 23 марта 2018

Сборная Бразилии, по мнению букмекеров - фаворит этого поединка.

Трансляция матча Россия - Бразилия 23 марта 2018

Трансляция матча Россия - Бразилия 23 марта 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 19:00 по московскому времени.

Трансляция.

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