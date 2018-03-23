2018-03-23T01:04:16+03:00
Профессии будущего

В Тимирязевке отметили Международный день лесов

На Лесной даче, основанной еще 200 лет назад, растут редкие деревья и кустарники со всего мира
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Лесная дача академии – это настоящие «легкие» Тимирязевского района, защищающие его от пыли и смога. Фото: timacad.ruЛесная дача академии – это настоящие «легкие» Тимирязевского района, защищающие его от пыли и смога. Фото: timacad.ru
Изменить размер текста:

21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов. В Тимирязевской академии его встретили большим и добрый делом: подготовкой к весенней посадке деревьев. Тимирязевцы провели подбор и подготовку участков на Лесной даче.

Лесная опытная дача – особая гордость академии. На 250 гектарах раскинулся уникальный парк, в котором растут более 50 видов деревьев и кустарников. Лесная дача была основана 200 лет назад, и здесь до сих пор растут деревья, посаженные в 19-м веке. За это время парк пополнился растениями, привезенными со всего мира. Стволы самых старых лиственниц и дубов имеют в обхвате больше метра! Кроме редких деревьев в парке есть растения, занесенные в Красную книгу, например, ландыш.

Лесная дача – это настоящие «легкие» Тимирязевского района, защищающие его от пыли и смога. Каждый год здесь высаживаются новые деревья.

- Мы сами себя обеспечиваем посадочным материалом: перед первым корпусом на территории, превышающей один гектар, высадили саженцы сосны и ели, - рассказывает руководитель Лесной опытной дачи Сергей Волков. – Весной, когда деревья проснутся, посадим 30 дубков и 200 штук саженцев.

Сотрудники кафедры сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства проводят на Лесной даче научные исследования, а у студентов здесь проходят практические занятия. Каждый год факультет почвоведения, агрохимии и экологии Тимирязевской академии выпускает бакалавров и магистров по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Палата представителей Конгресса одобрила выделение Украины $620 млн
Трамп посоветовал бы себе в молодости не избираться в президенты
Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым городом»
Видео с издевательствами над животными и сайты с ними будут блокировать до суда
В Японии сотрудница полиции потеряла работу из-за романа с якудза
Трамп и Эрдоган обсудили проблемы в отношениях между США и Турцией
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за названия оружия
В сериале "Теория большого взрыва" появится новый герой
Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая
В Турции разбился военный самолет
Трамп заявил о готовности дать показания по «российскому делу»
Суд по делу Савченко состоится в пятницу в 10:00 мск
Захарова напомнила Западу о хэштеге #freesavchenko
Минфин не получал официальных предложений по повышению НДФЛ
Американские конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
Минобороны РФ: Путин рассказал не обо всем новейшем вооружении России
Палата представителей США приняла бюджет на остаток 2018 финансового года
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Россия окажет военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике
ВВС Украины обвинили Россию в «провокационных действиях»
Генпрокуратура Украины попросит суд арестовать Савченко без альтернативы залога
Памфилова: дала бы наблюдателю в зубы за оскорбление избирателей
Европарламент может потребовать освобождения Савченко
Посол РФ назвал безответственными заявления главы МИД Британии
Посольство России в Великобритании сократило прием по консульским вопросам
В США проголосовали за завершение расследования по «вмешательству России»
Горбачев оценил телефонный разговор Трампа и Путина
Путин пригласил премьер-министра Греции посетить Россию
Украинский «Интер» ответил на предупреждение за показ советских фильмов