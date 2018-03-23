В Тимирязевке отметили Международный день лесов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-23T01:04:16+03:00

Лесная дача академии – это настоящие «легкие» Тимирязевского района, защищающие его от пыли и смога. Фото: timacad.ru

На Лесной даче, основанной еще 200 лет назад, растут редкие деревья и кустарники со всего мира

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21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов. В Тимирязевской академии его встретили большим и добрый делом: подготовкой к весенней посадке деревьев. Тимирязевцы провели подбор и подготовку участков на Лесной даче.

Лесная опытная дача – особая гордость академии. На 250 гектарах раскинулся уникальный парк, в котором растут более 50 видов деревьев и кустарников. Лесная дача была основана 200 лет назад, и здесь до сих пор растут деревья, посаженные в 19-м веке. За это время парк пополнился растениями, привезенными со всего мира. Стволы самых старых лиственниц и дубов имеют в обхвате больше метра! Кроме редких деревьев в парке есть растения, занесенные в Красную книгу, например, ландыш.

Лесная дача – это настоящие «легкие» Тимирязевского района, защищающие его от пыли и смога. Каждый год здесь высаживаются новые деревья.

- Мы сами себя обеспечиваем посадочным материалом: перед первым корпусом на территории, превышающей один гектар, высадили саженцы сосны и ели, - рассказывает руководитель Лесной опытной дачи Сергей Волков. – Весной, когда деревья проснутся, посадим 30 дубков и 200 штук саженцев.

Сотрудники кафедры сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства проводят на Лесной даче научные исследования, а у студентов здесь проходят практические занятия. Каждый год факультет почвоведения, агрохимии и экологии Тимирязевской академии выпускает бакалавров и магистров по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».