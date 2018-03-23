Минобороны строит в Анапе военный технополис "Эра"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-23T01:13:44+03:00

При технополисе, открытие которого запланировано на 1 сентября 2018 году, получат квартиры более 2 тысяч молодых ученых, инженеров и выпускники научных рот.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу направил в Сочи генеральский десант.

Делегация военного ведомства в составе первого замминистра, а также трех заместителей главы военного ведомства - Николая Панкова, генерала армии Павла Попова и Тимура Иванова инспектирует Военный инновационный технополис "Эра".

При технополисе, открытие которого запланировано на 1 сентября 2018 году, получат квартиры более 2 тысяч молодых ученых, инженеров и выпускники научных рот. У новоселов будут восемь основных направлений работы: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии.

- Почти 1,4 квартир построены для молодых специалистов "Эры". Они уже полностью отделаны. В новостройках завершен монтаж всех инженерных коммуникаций - в домах есть вода, свет, работают лифты. Во дворах оборудованы места отдыха и детские площадки, рядом есть магазины, школы, детские сады, общественный транспорт, - доложил замминистра обороны РФ Тимур Иванов первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову.

Кстати, все пятнадцать 16-этажных домов расположены в курортной зоне - недалеко от моря.

По итогам осмотра первый заместитель министра Руслан Цаликов поручил подчиненным доработать концепцию зонирования военного технополиса (на территории "Эры" должны разместится представительства около 80 компаний, научно-исследовательских институтов и предприятий оборонно-промышленного комплекса), и в течение лета полностью завершить работы еще в одном доме - на 308 квартир. К сентябрю в технополисе откроются первые лаборатории, в том числе залы для проектантов и проведения семинаров.