Упругое тело и тату: Муцениеце в стойке на пилоне показала, за что ее любит Прилучный

СЕГОДНЯ 11:47 2018-03-23T12:49:51+03:00

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Дочь Агата Муцениеце и Павла Прилучного Мия еще совсем маленькая, а ее мама еще выглядит так, будто никогда не рожала. Спустя два года после рождения ребенка актриса не только смогла вернуть прежнюю спортивную фигуру, но кажется, даже стала еще стройнее и подтянутее. Обычно супруга звезды Первого канала не делится своими секретами красоты и стройности, но на днях все же решила показать фото со своей тренировки. Чем очень порадовала мужскую половину своего инстаграма, ведь занимается красавица-блондинка на пилоне. Одним из самых эротичных видов физической нагрузки. И судя по тому, как уверенно держится она на шесте, тренируется актриса уже давно и явно делает успехи.

agataagata Очень не хотела идти на тренировку! Лень, была просто ГИГАНТСКОЙ!!!! И Погода пасмурной! Но! Я встала и пошла! Главное придти! А там уже, само собой))) и потренировалась, как никогда, хорошо. И солнышко вылезло из-за тучек! И вот, день удался! #движениеЭтоЖизнь И конечно, греет мысль, что я буду подтянутой и худой к лету)

«Очень не хотела идти на тренировку! Лень, была просто ГИГАНТСКОЙ! И Погода пасмурной! Но! Я встала и пошла! Главное придти! А там уже, само собой. И потренировалась, как никогда, хорошо. И солнышко вылезло из-за тучек! И вот, день удался! И конечно, греет мысль, что я буду подтянутой и худой к лету», - подписала фото Агата Муцениеце.

agataagata Иногда, конечно оооочень редко, я умею НЕ кривляться, а быть как истинная мадам #фотосет #topbeauty

«Для мамы двоих детей вы ШИКАРНО выглядите!»; «Красотка»; «О-бал-деть! У тебя очень крутая супер фигура! Какая ты молодец! Правильно, всегда надо быть такой ухоженной и подтянутой! Тем более при таком муже!»; «Ты и так подтянутая и худая!»; «Вот это фигура. Боюсь представить, что же будет дальше», - оставили восхищенные комментарии подписчики Агаты.

agataagata Осталось два дня!

Надо отметить, что опубликовать фотографию с тренировки было смелым шагом для актрисы, ведь всем известен ревнивый нрав его супруга. Агата призналась, что иногда в своем недоверии муж все доводит до абсурда.

«Я всегда должна отписываться мужу, где и с кем нахожусь. И Паша читает все мои сообщения, в независимости от того, кто их пишет. Однажды я поехала к родственникам в Ригу. У супруга тогда были съемки, и он не смог меня сопровождать. В гости к нам приехал мой двоюродный брат из Эстонии. В смс Паша меня спрашивает, что я делаю. Я без задней мысли отвечаю: «Жгу костер с Лешей». И все, понеслось: «Кто такой Леша? Почему я его не знаю»? Я тут же все объяснила мужу. Но Паша — это Паша, ревнует ко всем. Ему все время кажется, что кто-то на меня смотрит».