2018-03-23T12:51:36+03:00
Спорт

ВАДА разрешила России претендовать на соревнования

Министр спорта Павел Колобков встретился с руководством Всемирного антидопингового агентства
Константин ИВАНОВ
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Всемирное антидопинговое агентство разъяснило свою позицию, – сказал Павел КолобковВсемирное антидопинговое агентство разъяснило свою позицию, – сказал Павел КолобковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Лозанне состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова с руководителем Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейгом Риди и генеральным директором ВАДА Оливье Нигли. Главный ее итог заключается в том, что Россия, как и прежде, сможет претендовать на проведение международных соревнований, даже если ее антидопинговое агентство РУСАДА не восстановлено в правах.

«Что касается запрета проведения международных соревнований с 1 апреля 2018 года в тех странах, в которых национальная антидопинговая организация не соответствует Кодексу ВАДА, то Всемирное антидопинговое агентство разъяснило свою позицию, – сказал Павел Колобков. – Помимо тех международных соревнований, которые Россия проведет в ближайшее время, у нашей страны остается возможность проводить новые турниры. К России будет применяться прежний стандарт».

Напомним, что у ВАДА до сих пор есть претензии к России: ведомство Ридли требует признать выводы комиссии Макларена, а иначе не восстанавливает в правах РУСАДА. «Мы постоянно находимся во взаимодействии и с ВАДА, и с комиссией по соответствию, которая как раз рассматривает вопрос о восстановлении российской антидопинговой организации РУСАДА кодексу ВАДА, – заявил Павел Колобков. - РУСАДА фактически выполняет все функции антидопинговой организации, осуществляет и тестирование, и планирование, и расследование. К работе РУСАДА претензий нет. Организацию постоянно контролирует мониторинговая группа ВАДА».

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