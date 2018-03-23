«Бездоказательные обвинения»: МИД РФ ответил Евросовету по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 13:24 2018-03-23T13:27:58+03:00

Почему англичане уклоняются от взаимодействия с Москвой по химатаке в Солсбери

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В ночь на пятницу саммит Евросовета (высший политический орган, состоящий из глав государств-членов ЕС) принял резолюцию по делу об отравлении в Солсбери российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля с дочерью. Где поддержал британскую версию об «очень вероятной вине России».

В ответ официальный представитель МИД РФ назвал все обвинения бездоказательными и упрекнул Лондон в отказе от любого сотрудничества с Москвой в расследовании «дела Скрипаля».

— Заявление Евросовета в связи с химинцидентом в Солсбери вызывает сожаление, — заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин. — Используемая формулировка представляет собой бездоказательное обвинение в наш адрес. Готовность Евросовета можно считать лишь желанием поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в трудной для неё ситуации.

В «официальной версии» этого инцидента всё больше неувязок: от небывалой скорости обнаружения «российского происхождения» вещества — до информации в СМИ о давлении на сотрудников химической лаборатории Портон-Даун, занимающихся экспертизой.

- До сих пор мы не получили от британской стороны никаких материалов расследования. Мы полностью готовы работать с англичанами, однако они уклоняются от взаимодействия, — подчеркнул дипломат.

Как ранее сообщала "КП", 4 марта в британском городе Солсбери вскоре после учений британской армии «Токсичный кинжал» (по отражению химатаки условного противника) при неясных обстоятельствах отравились нервно-паралитическим газом 66-летний перебежчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, которые до сих пор пребывают в коме. Лондон огульно обвиняет в произошедшем Россию и грозит новыми санкциями.

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Дарья АСЛАМОВА

Нужно выглядеть как леди. Джинсы запрещены. Из обуви желательно закрытые туфли, но в Лондоне так холодно. Сойдут и сапоги.

Я, признаться, взволнована. О клубе «Реформа» на Пэл-Мэл, основанном в 1836 году, я читала еще в детстве. Именно здесь заключил свое знаменитое пари Филеас Фогг из романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Здесь снимали фильмы о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» и «Квант милосердия». Членами клуба были Уинстон Черчилль (причем дважды уходил со скандалом и возвращался), Герберт Уэллс, Вильям Теккерей и множество лордов, знатных особ и знаменитостей. В клубе все равны. Недавно принц Чарльз (тоже член клуба) забыл заказать столик в ресторане и не смог поужинать. Хоть и принц, но для него свободного места не нашлось (подробности)