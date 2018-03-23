Посол Евросоюза в России покинет Москву в выходные

СЕГОДНЯ 15:06 2018-03-23T15:30:02+03:00

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После почти пятичасовой дискуссии по делу отравленного британского шпиона Сергея Скрипаля лидеры стран Евросоюза решили временно отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Объявить об этом должна была глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

А участники саммита в своем итоговом документе выразили солидарность Британии и возложили вину «с высокой вероятностью» на Россию. Поскольку «альтернативного правдоподобного объяснения» нет...

И вот в пятницу решение об отъезде посла прозвучало официально.

- Европейский Совет поручил Верховному Представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в Российской Федерации для консультаций в Брюссель. Глава представительства получил соответствующие инструкции от Верховного представителя ЕС и, как ожидается, прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней, - говорится в заявлении дипмиссии ЕС в Москве, переданном в «Комсомолку».

Напомним, ранее дипломатические источники в Брюсселе и, например, премьеры Эстонии и Чехии, не исключали, что страны Балтии, Польша, Франция также могут отозвать своих национальных послов и выслать российских дипломатов. В то же время Греция, Кипр, Италия, Словакия были решительно против отъезда посла ЕС из Москвы. А канцлер Австрии Себастьян Курц сразу объявил, что его страна высылать российских дипломатов не собирается.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам: «Это расчет на показной эффект»

- Отзыв посла ЕС, подчеркну - пока для консультаций, делается в расчете скорее на показной эффект. Он уже воспринимается как символическая демонстрация солидарности Запада с ложными и недоказанным обвинениями России со стороны Великобритании. Вместе с тем, в заявлении саммита ЕС ничего не говорится о поддержке призыва Терезы Мэй к странам Евросоюза отозвать дипломатов своих государств из России. Такие решения должны приниматься европейскими столицами самостоятельно. Даже в западной печати отмечается, что далеко не последние члены ЕС, такие, как Греция, Италия, Австрия, Венгрия очень осторожно относятся к дальнейшей конфронтации с Москвой.

В любом случае это продолжение давления на Россию, линии на очернение нашей страны в международном информационном пространстве и закрепления в Европе американских политических приемов, таких, как «хвост виляет собакой». Обратите внимание, что лидеры Евросоюза большую часть времени слушали «сказки» и «мифы» Терезы Мэй о мировом агрессоре, в роли которого она пытается представить нашу страну, а не обсуждали надвигающуюся торговую войну с США, что для Европы на сегодняшний день гораздо более актуально.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У Скрипаля отказывает мозг: английский шпион и его дочь могут превратиться в овощи

Британские специалисты раскрыли данные о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей. Напомним, 4 марта в городе Солсбери 66-летний российский шпион-перебежчик и его 33-летняя дочь при неясных обстоятельствах были отравлены неким нервно-паралитическим веществом. Британские власти немедленно заявили, будто за атакой стоит Кремль, и орудием покушения якобы стал яд под названием «Новичок», когда-то разработанный в секретных лабораториях КГБ. Впрочем, делиться какими-либо материалами дела или образцами найденных улик англичане отказываются, министр иностранных дел Соединённого Королевства Борис Джонсон требует бойкотировать предстоящий ЧМ по футболу в России, а премьер Тереза Мэй призывает страны ЕС вслед за Лондоном выслать российских дипломатов (подробности)